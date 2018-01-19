Гендиректор «Адмирала»: Люди не привыкли работать, лидер среди них — Александров

«Впервые в жизни с травмированными игроками начали заниматься. Профессиональный тренер по физической подготовке. Травмированные хоккеисты работают по утверждённому тренерским штабом плану. Тренер по физподготовке составил каждому игроку индивидуальный план, поручил это своему ассистенту, который ими занимается. Кроме того, в первую команду поднят главный тренер молодёжной команды, который в составе группы осуществляет реализацию этого плана.

Ребята, считайте, после нового года только работать начали. Команда уехала в поездку, был оставлен план. По этому плану работает ещё один член тренерского штаба по физподготовке, который не летает в поездки. Он остался во Владивостоке и реализует этот план. Травмированные хоккеисты работают под присмотром охранника? Как может оставаться охранник? Написать можно всё, что угодно. На заборе тоже написано. Мы же не дети.