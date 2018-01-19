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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Адмирала»: Люди не привыкли работать, лидер среди них — Александров

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал ситуацию с переводом травмированных игроков клуба в режим офисных работников.

«Впервые в жизни с травмированными игроками начали заниматься. Профессиональный тренер по физической подготовке. Травмированные хоккеисты работают по утверждённому тренерским штабом плану. Тренер по физподготовке составил каждому игроку индивидуальный план, поручил это своему ассистенту, который ими занимается. Кроме того, в первую команду поднят главный тренер молодёжной команды, который в составе группы осуществляет реализацию этого плана.

Ребята, считайте, после нового года только работать начали. Команда уехала в поездку, был оставлен план. По этому плану работает ещё один член тренерского штаба по физподготовке, который не летает в поездки. Он остался во Владивостоке и реализует этот план. Травмированные хоккеисты работают под присмотром охранника? Как может оставаться охранник? Написать можно всё, что угодно. На заборе тоже написано. Мы же не дети.

Вопрос в том, что люди не привыкли работать. Но что сделаешь? Лидер среди непривыкших работать — Виктор Александров. Который занимается подобными вещами, делает антирекламу по заданию своего кукловода. Мы знаем, кто этот кукловод. Но говорить о нём мы не будем, не хотим делать ему рекламу, — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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