Тренер «Витязя» Белов продолжит работу в клубе, несмотря на невыход команды в плей-офф КХЛ

«Витязь» лишился шансов на выход в Кубок Гагарина после поражения 17 января в игре с «Салаватом Юлаевым». В нынешнем чемпионате в 10 клубах КХЛ произошли тренерские отставки, причем в «Адмирале» сменилось два главных тренера. Белов подписал двухлетний контракт с подмосковным клубом в марте прошлого года.

«Валерий Геннадьевич продолжит работу в команде. Я вижу, как человек работает, и мы сделаем совместно выводы из этого сезона. Нельзя сказать, что он прошел впустую — после прорыва в том году надо пройти и через это, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, — сказал Головков. — Нужно выйти на стабильный уровень, чтобы не довольствоваться только лишь попаданием в плей-офф».

Главными причинами неудачного сезона для «Витязя» руководитель клуба назвал слабую реализацию голевых моментов, особенно в большинстве, а также неудачный выбор легионеров. «Те финские легионеры (нападающие Йессе Манкинен и Яакко Риссанен — прим. ТАСС), кого мы приглашали и которые неплохо смотрелись в своем чемпионате и в “предсезонке”, не вписались в наш коллектив и не адаптировались к нашей среде. Также сложно, когда не забиваешь: даже в игре в Уфе мы создавали много моментов, а забросили только одну шайбу. В том году такого не было, поэтому попали в плей-офф», — отметил он.