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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Травмированных игроков «Адмирала» обязали работать в режиме офисных сотрудников

«Чемпионату» стали известны новые подробности деятельности Заирбека Юсупова и Сергея Сошникова в «Адмирале».

Источник: РИА "Новости"

Руководство дальневосточного клуба приняло решение перевести травмированных игроков в режим офисных работников.

Шону Моррисонну, Дамиру Жафярову, Виктору Александрову и Константину Глазачеву предписано находиться на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 вечера, отмечаясь при этом на вахте.

Для игроков, находящихся в списке травмированных, составлено персональное расписание. Они обязаны дважды в день посещать тренировочный зал, а в качестве тренера по физической подготовке к Моррисонну, Жафярову, Александру и Глазачеву приставлен один из охранников арены.

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