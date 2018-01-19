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Травмированных игроков «Адмирала» обязали работать в режиме офисных сотрудников
«Чемпионату» стали известны новые подробности деятельности Заирбека Юсупова и Сергея Сошникова в «Адмирале».
«Чемпионату» стали известны новые подробности деятельности Заирбека Юсупова и Сергея Сошникова в «Адмирале».
Руководство дальневосточного клуба приняло решение перевести травмированных игроков в режим офисных работников.
Шону Моррисонну, Дамиру Жафярову, Виктору Александрову и Константину Глазачеву предписано находиться на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 вечера, отмечаясь при этом на вахте.
Для игроков, находящихся в списке травмированных, составлено персональное расписание. Они обязаны дважды в день посещать тренировочный зал, а в качестве тренера по физической подготовке к Моррисонну, Жафярову, Александру и Глазачеву приставлен один из охранников арены.