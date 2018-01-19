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04:16 (мск), источник: VLADNEWS

Череда победных игр у приморского ХК «Адмирал» прервалась

Во время игры с хоккейным клубом «СКА» ведущий защитник «Адмирала» получил серьезную травму.

Команда петербургского ХК «СКА» на своем льду, 18 января, обыграла приморский «Адмирал» со счетом 7:2, сообщает РИА VladNews.

Матч проходил в рамках выездной серии игр регулярного чемпионата КХЛ. Голы у «Адмирала» забили Самвел Мнацян (16) и Вадим Перескоков (46).

После недавнего ухода главного тренера «Адмирала» Андрея Разина, временно на его должность был назначен Олег Леонтьев. Именно под его руководством «моряки» отправились на выездную серию игр.

«Было обескураживающее начало для нас, мы пропустили два гола, потом немножко выровняли игру. Во второй период слишком много большинства было у “СКА”. Мы потеряли ведущего защитника. Парни сражались до конца, практически ни к кому нет претензий», — прокомментировал матч и.о. главного тренера ХК «Адмирал» Олег Леонтьев.

Во время игры ведущий защитник Антон Волченков (20) получил серьезную травму. По информации Олега Леонтьева у игрока сотрясение головного мозга.

Напомним, что после четырех непрерывных победных игр для команды «моряков» это первое поражение. «Адмиралу» предстоит сразиться еще с двумя командами: московским Динамо — 20 января и хоккейным клубом Динамо Минск — 22 января.

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