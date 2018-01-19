Череда победных игр у приморского ХК «Адмирал» прервалась
Во время игры с хоккейным клубом «СКА» ведущий защитник «Адмирала» получил серьезную травму.
Во время игры с хоккейным клубом «СКА» ведущий защитник «Адмирала» получил серьезную травму.
Команда петербургского ХК «СКА» на своем льду, 18 января, обыграла приморский «Адмирал» со счетом 7:2, сообщает РИА VladNews.
Матч проходил в рамках выездной серии игр регулярного чемпионата КХЛ. Голы у «Адмирала» забили Самвел Мнацян (16) и Вадим Перескоков (46).
«Было обескураживающее начало для нас, мы пропустили два гола, потом немножко выровняли игру. Во второй период слишком много большинства было у “СКА”. Мы потеряли ведущего защитника. Парни сражались до конца, практически ни к кому нет претензий», — прокомментировал матч и.о. главного тренера ХК «Адмирал» Олег Леонтьев.
Во время игры ведущий защитник Антон Волченков (20) получил серьезную травму. По информации Олега Леонтьева у игрока сотрясение головного мозга.
Напомним, что после четырех непрерывных победных игр для команды «моряков» это первое поражение. «Адмиралу» предстоит сразиться еще с двумя командами: московским Динамо — 20 января и хоккейным клубом Динамо Минск — 22 января.