Хабаровский «Амур» выиграл в Риге и продолжает биться за плей-офф
«Тигры» одержали вторую выездную победу подряд.
«Тигры» одержали вторую выездную победу подряд.
Хоккеисты «Амура» в Риге обыграли местное «Динамо» — 4:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это уже вторая победа хабаровчан в выездной серии.
Гости начали встречу довольно активно и за первые 15 минут игры дважды огорчили голкипера «бело-голубых» Яниса Калниньша. Отличились Вячеслав Ушенин и Алексей Бывальцев. Оба раза в равных составах, но почти сразу после окончания большинства. До первого перерыва хозяева усилиями Микелиса Редлихса сократили разрыв в счете.
В активе «Амура» 78 очков и клуб продолжает находиться в шаге от зоны
Очередной матч «тигры» проведут 20 января в Питере против безоговорочного лидера КХЛ — СКА.
«Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 (1:2, 0:0, 2:2).
Шайбы забросили: 0:1 — Ушенин В. (Ушенин Вл., Горшков, 10:00), 0:2 — Бывальцев (Атюшов, Ли, 14:51), 1:2 — Редлихс (Индрашис, 18:56), 1:3 — Фролов (Литовченко, Клопов, 42:18), 1:4 — Пикар (Зогорна, 43:17), 2:4 — Редлихс (Салмела, Дарзиньш, 45:35), 3:4 — Салмела (Кристо, Макмиллан, 47:39).
Вратари: Калниньш (26/30) — Метсола (16/19).
Броски: 45−45.
Броски в створ: 19−30.
Вбрасывания: 24−26.
Блокированные броски: 8−11.
Силовые приемы: 13−11.
Время в атаке:
Штраф: 6−4.