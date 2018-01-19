Хабаровский «Амур» выиграл в Риге и продолжает биться за плей-офф

Гости начали встречу довольно активно и за первые 15 минут игры дважды огорчили голкипера «бело-голубых» Яниса Калниньша. Отличились Вячеслав Ушенин и Алексей Бывальцев. Оба раза в равных составах, но почти сразу после окончания большинства. До первого перерыва хозяева усилиями Микелиса Редлихса сократили разрыв в счете.

Во втором периоде заброшенных шайб вообще не было, зато третья двадцатиминутка выдалась захватывающей. Сначала Александр Фролов забросил третью шайбу, а спустя буквально минуту ворота рижан поразил Александр Пикар — 4:1. Хозяева, правда, не думали сдаваться и, забросив две шайбы в ворота Юхи Метсолы, вернули в игру интригу. Но отыграться им не удалось.