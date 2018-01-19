Хабаровский «Амур» выиграл в Риге и продолжает биться за плей-офф

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Стоит ли купать ребенка в проруби: мнение врача и позиция церкви
Завод, где подписи за Путина были аннулированы, дал комментарий
Пелагея появилась на публике в блестящем облегающем платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз1
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс4
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ4
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ2
Даллас Старз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
18.01
Динамо Р3
Амур4
Хоккей. КХЛ
18.01
ХК Динамо4
Спартак5
Хоккей. КХЛ
18.01
СКА7
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
18.01
СеверстальОТ5
Локомотив6
Хоккей. КХЛ
18.01
Динамо Мн1
Куньлунь3
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Потеряли Джикию, пропустили от Халка
Петербургский СКА установил рекорд КХЛ
Яркая поездка: Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Уэльс
Пелагея появилась на публике в блестящем облегающем платье
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
03:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Амур» выиграл в Риге и продолжает биться за плей-офф

«Тигры» одержали вторую выездную победу подряд.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хоккеисты «Амура» в Риге обыграли местное «Динамо» — 4:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это уже вторая победа хабаровчан в выездной серии.

Гости начали встречу довольно активно и за первые 15 минут игры дважды огорчили голкипера «бело-голубых» Яниса Калниньша. Отличились Вячеслав Ушенин и Алексей Бывальцев. Оба раза в равных составах, но почти сразу после окончания большинства. До первого перерыва хозяева усилиями Микелиса Редлихса сократили разрыв в счете.

Во втором периоде заброшенных шайб вообще не было, зато третья двадцатиминутка выдалась захватывающей. Сначала Александр Фролов забросил третью шайбу, а спустя буквально минуту ворота рижан поразил Александр Пикар — 4:1. Хозяева, правда, не думали сдаваться и, забросив две шайбы в ворота Юхи Метсолы, вернули в игру интригу. Но отыграться им не удалось.

В активе «Амура» 78 очков и клуб продолжает находиться в шаге от зоны плей-офф, отставая от «Сибири» на очко и имея две игры в запасе.

Очередной матч «тигры» проведут 20 января в Питере против безоговорочного лидера КХЛ — СКА.

«Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 (1:2, 0:0, 2:2).

Шайбы забросили: 0:1 — Ушенин В. (Ушенин Вл., Горшков, 10:00), 0:2 — Бывальцев (Атюшов, Ли, 14:51), 1:2 — Редлихс (Индрашис, 18:56), 1:3 — Фролов (Литовченко, Клопов, 42:18), 1:4 — Пикар (Зогорна, 43:17), 2:4 — Редлихс (Салмела, Дарзиньш, 45:35), 3:4 — Салмела (Кристо, Макмиллан, 47:39).

Вратари: Калниньш (26/30) — Метсола (16/19).

Броски: 45−45.

Броски в створ: 19−30.

Вбрасывания: 24−26.

Блокированные броски: 8−11.

Силовые приемы: 13−11.

Время в атаке: 10:22—11:04.

Штраф: 6−4.

 ТОСы объединили жителей Хабаровского края – Сергей Комаров
Фея изваяет коттедж в Хабаровске
Потеряли Джикию, пропустили от Халка
Петербургский СКА установил рекорд КХЛ
Шайба Орлова и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон»
«Сент-Луис» победил, Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне
Футболисты «Локомотива» разгромно проиграли в товарищеском матче
Экипаж «КамАЗ-мастер» вернул лидерство в общем зачете «Дакара»
«Бостон» благодаря 22 сэйвам Худобина победил «Айлендерс» в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь