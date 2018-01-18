Известно, кто точно будет в составе на Олимпиаду. Но покер этого не гарантирует
Николай Прохоркин объяснил, как получился покер «Адмиралу», а Олег Знарок проговорился о том, кого точно вызовет в сборную.
Николай Прохоркин объяснил, как получился покер «Адмиралу», а Олег Знарок проговорился о том, кого точно вызовет в сборную.
«Если бы все было так легко…»
— Мне доверили большинство, дали больше времени, да и партнеры хорошо сыграли. Создавали моменты, а у меня получилось их использовать.
— Поняли, каково Вадиму Шипачеву играть в этом звене?
— Да, сегодня полностью прочувствовал (смеется).
— Умышленно бросали в спину Бобкову, когда забивали третий гол?
— Да, умышленно. Других вариантов не было — все были перекрыты.
— Мысли о пятой шайбе появились?
— Проскакивали, конечно, но времени оставалось мало.
— Успели посчитать, сколько кепок вам бросили?
— Вроде бы две или три было.
— Больше.
— Спасибо всем за кепки!
— За
— Это мой первый покер, поэтому без понятия.
— Армейцы бились не только за три очка, но и за каждого жителя блокадного Ленинграда?
— Абсолютно верно. Сегодня такой знаменательный день. Мы не ударили в грязь лицом.
— Этим покером вы забронировали себе место на Олимпиаде?
— Если бы все было так легко… Тренерский состав все решит, и 25 января все станет известно.
Прохоркин сыграл нормально, Хафизуллин будет в составе на Олимпиаду
— Двоякое впечатление оставила игра. Мы старались экспериментировать по звеньям, большинству. Немного в другом составе большинство играло.
— Что с Хафизуллиным? Он не тренировался утром.
— Микротравма, он не будет готов к субботе. Надеемся, что все пройдет благоприятно, и до начала сборов к Играм, он будет готов, — по собственной воле главный тренер СКА и сборной России упомянул Олимпиаду. И сообщил таким образом, что защитник будет в списке 25 февраля.
— Прохоркин оформил покер. Какая шайба вам запомнилась, как оцените его игру?
— Он сыграл нормально.
— СКА был явным фаворитом встречи по версии букмекеров. Тяжело настраивать на такие игры команду?
— Сложно настраивать на любой матч в этом сезоне, не имеет значения, кто играет против нас. «Адмирал» — хорошая команда, молодая. Они старались до последнего, несмотря счет, за каждую шайбу боролись. Такая игра вызывает уважение вызывает. Хорошо, что мы забили свои моменты с самого начала. То, что мы вовремя забили, решило исход.
— Оба вратаря покинули площадку. Как это объясните?
— Сами в шоке! Никогда не видел такого в жизни. Судьи понадеялись друг на друга, я не знаю, как это объснить. Хорошо, что не забили. Не знаю, как бы там что было. Все смеялись — у всех такое впервые.
— Покер Прохоркина как объясните?
— Встал с той ноги!
— Можете сказать про пас Павлу с неудобной руки? — ворвался со своим вопросом капитан СКА Павел Дацюк.
— Я плохо отдал, — поскормничал Калинин.
— То, что команды решили свои задачи, раскрепощало.
— Мы не решили задачу, на каждый матч нужно выходить. Еще рано говорить об этом: до паузы у нас хорошие игры и после тоже.
«К
— Поначалу нам было сложновато, а затем стало проще, — пояснил Илья Каблуков. Он тоже кандидат в олимпийскую сборную, на Кубке Первого канала играл, а тут забил в День рождения. — В «Адмирале» молодые ребята, в
— В вашей карьере бывало такое, чтобы сразу оба вратаря бежали на скамейки одновременно, как случилось сейчас, когда обе команды решили, что отложенный штраф у соперника?
— Впервые такое в моей практике (улыбается). Мы сначала сами удивились. Не поняли, что происходит.
— Шестеркин
— Нет, мы все сначала думали, что удаление дали сопернику. Кричали Шестеркину «беги сюда». А потом они отобрали шайбу — и
— Зато Зубарев сыграл вратарем.
— Да, он хорошо сыграл: принял шайбу на себя.
— СКА осталось набрать два очка до победы в регулярном чемпионате. Держите в голове трофей?
— Нет, мы к
— Держите в голове возможность попасть на Олимпиаду?
— Давайте дождемся, 25 числа все будет видно.
|Олег Знарок
|Олег Леонтьев
|Игорь Шестеркин
|Игорь Бобков 40:00 (Н. Серебряков 40:00)
|1-й период
|01:11
|Патрик Херсли (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Иван Фищенко
|04:46
|08:35
|Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
|12:44
|Сергей Плотников
|Самвел Мнацян (В. Бутузов, М. Казаков)
|16:10
|2-й период
|Ренат Мамашев
|22:31
|24:23
|Николай Прохоркин (М. Карпов, И. Ковальчук)
|Егор Яковлев
|32:58
|35:17
|Ренат Мамашев
|36:22
|37:06
|Николай Прохоркин (Н. Гусев, М. Карпов)
|38:26
|Николай Прохоркин (П. Херсли, Н. Гусев)
|39:35
|Илья Каблуков (Е. Яковлев, В. Тихонов)
|3-й период
|Кирилл Воронин
|43:43
|Вадим Перескоков (Д. Вихарев, Р. Мамашев)
|45:53
|Назир Гичибеков
|46:35
|49:20
|Андрей Зубарев
|53:30
|Вячеслав Войнов
|56:16
|Сергей Плотников
|56:27
|Николай Прохоркин (Ан. Зубарев, С. Калинин)
|Иван Глазков
|57:35
|Григорий Ващенко
|58:43
|59:57
|Павел Дацюк
|10
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)