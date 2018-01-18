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01:20 (мск), источник: Советский спорт

Известно, кто точно будет в составе на Олимпиаду. Но покер этого не гарантирует

Николай Прохоркин объяснил, как получился покер «Адмиралу», а Олег Знарок проговорился о том, кого точно вызовет в сборную.

Источник: Советский спорт

«Если бы все было так легко…»

— Мне доверили большинство, дали больше времени, да и партнеры хорошо сыграли. Создавали моменты, а у меня получилось их использовать.

— Поняли, каково Вадиму Шипачеву играть в этом звене?

— Да, сегодня полностью прочувствовал (смеется).

— Умышленно бросали в спину Бобкову, когда забивали третий гол?

— Да, умышленно. Других вариантов не было — все были перекрыты.

— Мысли о пятой шайбе появились?

— Проскакивали, конечно, но времени оставалось мало.

— Успели посчитать, сколько кепок вам бросили?

— Вроде бы две или три было.

— Больше.

— Спасибо всем за кепки!

— За хет-трик дарят кепки. Что нужно дарить за покер?

— Это мой первый покер, поэтому без понятия.

— Армейцы бились не только за три очка, но и за каждого жителя блокадного Ленинграда?

— Абсолютно верно. Сегодня такой знаменательный день. Мы не ударили в грязь лицом.

— Этим покером вы забронировали себе место на Олимпиаде? Бизнес-классом теперь в Пхенчхан летите?

— Если бы все было так легко… Тренерский состав все решит, и 25 января все станет известно.

Прохоркин сыграл нормально, Хафизуллин будет в составе на Олимпиаду

— Двоякое впечатление оставила игра. Мы старались экспериментировать по звеньям, большинству. Немного в другом составе большинство играло. Что-то получилось, что-то нет. Не так много времени до Олимпиады осталось, стараемся проецировать варианты.

— Что с Хафизуллиным? Он не тренировался утром.

— Микротравма, он не будет готов к субботе. Надеемся, что все пройдет благоприятно, и до начала сборов к Играм, он будет готов, — по собственной воле главный тренер СКА и сборной России упомянул Олимпиаду. И сообщил таким образом, что защитник будет в списке 25 февраля.

— Прохоркин оформил покер. Какая шайба вам запомнилась, как оцените его игру?

— Он сыграл нормально.

— СКА был явным фаворитом встречи по версии букмекеров. Тяжело настраивать на такие игры команду?

— Сложно настраивать на любой матч в этом сезоне, не имеет значения, кто играет против нас. «Адмирал» — хорошая команда, молодая. Они старались до последнего, несмотря счет, за каждую шайбу боролись. Такая игра вызывает уважение вызывает. Хорошо, что мы забили свои моменты с самого начала. То, что мы вовремя забили, решило исход.

— Оба вратаря покинули площадку. Как это объясните?

— Сами в шоке! Никогда не видел такого в жизни. Судьи понадеялись друг на друга, я не знаю, как это объснить. Хорошо, что не забили. Не знаю, как бы там что было. Все смеялись — у всех такое впервые.

— Покер Прохоркина как объясните?

— Встал с той ноги!

— Можете сказать про пас Павлу с неудобной руки? — ворвался со своим вопросом капитан СКА Павел Дацюк.

— Я плохо отдал, — поскормничал Калинин.

— То, что команды решили свои задачи, раскрепощало.

— Мы не решили задачу, на каждый матч нужно выходить. Еще рано говорить об этом: до паузы у нас хорошие игры и после тоже.

«К плей-офф готовимся, к Олимпиаде»

— Поначалу нам было сложновато, а затем стало проще, — пояснил Илья Каблуков. Он тоже кандидат в олимпийскую сборную, на Кубке Первого канала играл, а тут забил в День рождения. — В «Адмирале» молодые ребята, в плей-офф они не попадают, но они бьются за место в составе на следующий сезон. Так что тяжело было.

— В вашей карьере бывало такое, чтобы сразу оба вратаря бежали на скамейки одновременно, как случилось сейчас, когда обе команды решили, что отложенный штраф у соперника?

— Впервые такое в моей практике (улыбается). Мы сначала сами удивились. Не поняли, что происходит.

— Шестеркин что-то особенное от вас услышал после этого?

— Нет, мы все сначала думали, что удаление дали сопернику. Кричали Шестеркину «беги сюда». А потом они отобрали шайбу — и тут-то мы в растерянности оказались.

— Зато Зубарев сыграл вратарем.

— Да, он хорошо сыграл: принял шайбу на себя.

— СКА осталось набрать два очка до победы в регулярном чемпионате. Держите в голове трофей?

— Нет, мы к плей-офф готовимся, к Олимпиаде.

— Держите в голове возможность попасть на Олимпиаду?

— Давайте дождемся, 25 числа все будет видно.

СКА 7:2
(2:1, 4:0, 1:1)
Адмирал
18.01.2018, 19:30 Зрители: 11380 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Олег Леонтьев
Вратари
Игорь Шестеркин Игорь Бобков 40:00 (Н. Серебряков 40:00)
1-й период
01:11 Патрик Херсли (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Иван Фищенко 04:46
08:35 Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
12:44 Сергей Плотников
Самвел Мнацян (В. Бутузов, М. Казаков) 16:10
2-й период
Ренат Мамашев 22:31
24:23 Николай Прохоркин (М. Карпов, И. Ковальчук)
Егор Яковлев 32:58
35:17
Ренат Мамашев 36:22
37:06 Николай Прохоркин (Н. Гусев, М. Карпов)
38:26 Николай Прохоркин (П. Херсли, Н. Гусев)
39:35 Илья Каблуков (Е. Яковлев, В. Тихонов)
3-й период
Кирилл Воронин 43:43
Вадим Перескоков (Д. Вихарев, Р. Мамашев) 45:53
Назир Гичибеков 46:35
49:20 Андрей Зубарев
53:30 Вячеслав Войнов
56:16 Сергей Плотников
56:27 Николай Прохоркин (Ан. Зубарев, С. Калинин)
Иван Глазков 57:35
Григорий Ващенко 58:43
59:57 Павел Дацюк
Статистика
10 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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