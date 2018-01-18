Горди Дуайер: «Динамо» создавало моменты, но голкипер соперника сыграл восхитительно

Источник: РИА "Новости"

— Поздравляю коллегу с победой. Обе команды показали хорошую игру: было много борьбы, мы около 50 раз бросили по воротам, из них около 20-ти «Куньлунь» заблокировал. Команда создавала моменты, но голкипер соперника сыграл восхитительно. Во втором периоде все решили наши ошибки в защите, которыми гости успешно воспользовались. Обе команды сражались до последнего, но ключевыми факторами поражения стали две ошибки в обороне и отличная игра Хелльберга.

— Учитывая не самую высокую результативность в последних матчах, планируете что-то поменять в составе на субботнюю игру?