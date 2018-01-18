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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Горди Дуайер: «Динамо» создавало моменты, но голкипер соперника сыграл восхитительно

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после поражения от «Куньлуня» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что, несмотря на последние неудачи команды, у него нет возможности провести кардинальные изменения состава. Также специалист выделил игру голкипера соперников.

Источник: РИА "Новости"

— Поздравляю коллегу с победой. Обе команды показали хорошую игру: было много борьбы, мы около 50 раз бросили по воротам, из них около 20-ти «Куньлунь» заблокировал. Команда создавала моменты, но голкипер соперника сыграл восхитительно. Во втором периоде все решили наши ошибки в защите, которыми гости успешно воспользовались. Обе команды сражались до последнего, но ключевыми факторами поражения стали две ошибки в обороне и отличная игра Хелльберга.

— Учитывая не самую высокую результативность в последних матчах, планируете что-то поменять в составе на субботнюю игру?

— У нас не настолько длинная скамейка, чтобы делать какие-то кардинальные изменения. Сегодня мы создавали много моментов, но, к сожалению, не удалось их довести до гола. Все ребята старались, никто не выпадал из игры, поэтому видимых причин для изменений в составе я не нахожу. Нам предстоит тяжелый матч в Риге, где нужно обязательно брать три очка.

Динамо Мн 1:3
(0:1, 1:2, 0:0)
Куньлунь
18.01.2018, 19:30 Зрители: 10170 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Бобби Карпентер
Вратари
Юнас Энрот 35:57 (Ю. Энрот 36:32-59:02) Магнус Хелльберг
1-й период
00:36 Джек Скилле
Йоонас Ярвинен 00:36
Брэндон Дефацио 00:36
03:20 Евгений Лисовец
Жильбер Брюле (Д. Блэкер) 03:52
05:03 Дмитрий Буйницкий
08:10 Владимир Денисов
08:10 Владимир Денисов
10:17 Дмитрий Коробов
Кори Кейн 18:07
2-й период
Павел Воробей 30:19
36:32 Джастин Фонтэйн (Д. Коробов, М-А. Граньяни)
Кори Кейн (Б. Йип, П. Воробей) 37:56
Кайл Чипчура (Ж. Брюле) 38:34
3-й период
Йоонас Ярвинен 49:22
Кори Кейн 51:53
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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