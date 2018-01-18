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18 января, источник: Советский спорт

Ставки «Спартака» растут! «Гладиаторы» одолели динамовцев в битве за плей-офф

Красно-белые одолели бело-голубых уже в третий раз в нынешнем сезоне. И на этот раз добились нервной победы в очень важном матче.

Источник: Советский спорт

Ну вот и в Москве дождались небывалого хоккейного праздника! «Спартак» в этом сезоне прилично добавил. И в Западной конференции сразу возникла нешуточная интрига — за путевку в плей-офф бьются два наших старейших клуба, «Динамо» и «Спартак». Когда еще такое было?!

В результате дерби на финише регулярки вызывало глобальный интерес у взыскательной столичной публики. На матче в будни собралось более десяти тысяч зрителей.

РЕЦЕПТ ОТ СОПИНА

Фанаты перед игрой нервничали. Но, по большому счету, и они довольны сложившейся ситуацией! Вот, пожалуй, два самых популярных мнения:

«Это круче, чем плей-офф». «Пусть все вообще решится в самом последнем матче. Чтоб или мы, или они».

Я напомню, что эта битва бело-голубых с красно-белыми действительно не последняя. Будет еще одна, но уже после олимпийской паузы. И если судьба последней путевки в плей-офф действительно решится в ней… Мне страшно представить, что будет твориться на этом матче!

Вот вам и «предсказуемый» чемпионат. У лидеров сезона все, может, и скучно. Зато в середине таблицы такая каша, что трещат и кости, и борта, и головы у специалистов…

«Спартак» и до нынешней встречи побеждал «Динамо» уже дважды в этом сезоне. В упорнейших поединках «гладиаторы» буквально выгрызали победы — 2:0, 2:1 по буллитам. А ведь до этого бело-голубые побеждали их в девяти матчах кряду, на протяжении шести лет. И успели приучить своих поклонников к неоспоримому превосходству. Ну, а нынче, видимо, настало время для восстания.

Впрочем, и в этом сезоне среди бело-голубых нашелся игрок, который в этом сезоне побеждал «Спартак». Нападающий Сопин начинал чемпионат в «Сибири». И в ее составе взял верх над красно-белыми в стартовом матче. Вот его победный рецепт, который он с удовольствием предоставил динамовцам перед третьим дерби.

— Мы тогда победили за счет работоспособности и слаженных командных действий, — вспоминает Алексей. — Играли строго, на результат. Шайбы на себя ловили. Нам сейчас надо действовать также. Играть против «Спартака» без прокатов, максимально жестко и самоотверженно. Надо понимать, у соперника в составе очень техничные ребята. И им нельзя волю на льду давать.

ШЕДЕВР ОТ ИГУМНОВА

Совет пришелся в пору! Перевеса в первом периоде не было ни у кого. Но бросилось в глаза, что с первых секунд пошла жесткая игра в тело. Причем, в соперника втыкались не только известные силовики, но и легковесные форварды.

В итоге уже на пятой минуте хозяева получили большинство. И своего не упустили! Неплохая комбинация с быстрым переводом шайбы с фланга на фланг завершилась великолепным броском Варнакова, уложившим шайбу точно в «девятку».

Варнакова, летом перешедшего в «Динамо» из «Ак Барса», считали одним из самых мощных усилений бело-голубых. Но в самом начале сезона форвард получил травму, которая помешала ему реализоваться. Зато сейчас, в самых ответственных матчах, Михаил, похоже, набрал форму. Очки он набирает уже в четырех матчах кряду.

Следующий всплеск случился в середине второго периода. Форвард олимпийской сборной США Стоа сравнял счет броском из-под Хиетанена. Голкипер бело-голубых Еременко дотянулся до шайбы, но вот удержать ее не сумел, за его спиной она издевательски медленно вползла в ворота.

Однако уже через 69 секунд последовал шедевр от Игумнова. Иван на скорости подхватил шайбу в средней зоне и вихрем ворвался на пятачок «Спартака». Дать ему отпор красно-белые просто не успели.

НОКАУТ ОТ ЧЕРНЫХ

Но на второй перерыв соперники ушли при равном счете. На 38-й минуте уже хозяева ошиблись на своей синей линии. И Черных наказал их за это по всей строгости хоккейных законов — в упор расстрелял ворота Еременко.

Казалось логичным, что и в третьем периоде продолжится упорная борьба. Однако вместо этого «Динамо» уже через полторы минуты оказалось в нокауте, пропустив две шайбы!

Дальний и точный бросок Калинина, затем Черных сделал дубль, добив шайбу в ворота с пятачка, и на табло уже горело 2:4. А второй голкипер «Динамо» Бочаров усиленно разминался, тут же и сменив Еременко.

Затем бело-голубые получили передышку из-за травмы Пепеляева, который налетел сзади на Карсумса и, неудачно столкнувшись с динамовцем, похоже, сломал нос. Но на результат это уже не повлияло. Вскоре спартаковцы забросили еще одну шайбу. И одержали над динамовцами уже третью победу кряду. На этот раз особенно уверенную и важную.

Бело-голубые напоследок «хлопнули дверью» голами Никулина и Брюквина. И, пожалуй, смогли бы дожать соперника, перервернув этот матч. Но в третьем периоде было очень много остановок, порой слишком длинных, сбивающих темп. Бывало, что и арбитры слишком рано останавливали встречу, хотя шайба была в игре.

Так или иначе, «Спартак» поднялся на седьмое место в таблице. А вот для «Динамо» борьба за плей-офф для здорово осложнилась. Но она продолжается!

ХК Динамо 4:5
(1:0, 1:2, 2:3)
Спартак
18.01.2018, 19:30 Зрители: 10314 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Еременко 41:30 (И. Бочаров 41:30-57:45, И. Бочаров 58:19-58:53, И. Бочаров 59:08-59:33) Никита Беспалов
1-й период
Александр Хохлачев 04:23
06:11 Михаил Варнаков (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
10:48 Евгений Артюхин
2-й период
20:56 Мартиньш Карсумс
Райан Стоа 32:49
33:58 Иван Игумнов (А. Алексеев)
Дмитрий Черных (А. Воронин, Д. Юдин) 37:59
38:56 Егор I Зайцев
3-й период
Дмитрий Калинин (А. Хохлачев) 40:34
Дмитрий Черных (А. Дергачев, А. Пепеляев) 41:30
46:22 Егор I Зайцев
Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен) 47:18
54:50 Илья Никулин (А. Терещенко, М. Варнаков)
58:19 Владимир Брюквин (И. Никулин, А. Терещенко)
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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