Ставки «Спартака» растут! «Гладиаторы» одолели динамовцев в битве за плей-офф

Ну вот и в Москве дождались небывалого хоккейного праздника! «Спартак» в этом сезоне прилично добавил. И в Западной конференции сразу возникла нешуточная интрига — за путевку в
В результате дерби на финише регулярки вызывало глобальный интерес у взыскательной столичной публики. На матче в будни собралось более десяти тысяч зрителей.
РЕЦЕПТ ОТ СОПИНА
Фанаты перед игрой нервничали. Но, по большому счету, и они довольны сложившейся ситуацией! Вот, пожалуй, два самых популярных мнения:
«Это круче, чем плей-офф». «Пусть все вообще решится в самом последнем матче. Чтоб или мы, или они».
Я напомню, что эта битва
Вот вам и «предсказуемый» чемпионат. У лидеров сезона все, может, и скучно. Зато в середине таблицы такая каша, что трещат и кости, и борта, и головы у специалистов…
«Спартак» и до нынешней встречи побеждал «Динамо» уже дважды в этом сезоне. В упорнейших поединках «гладиаторы» буквально выгрызали победы — 2:0, 2:1 по буллитам. А ведь до этого
Впрочем, и в этом сезоне среди
— Мы тогда победили за счет работоспособности и слаженных командных действий, — вспоминает Алексей. — Играли строго, на результат. Шайбы на себя ловили. Нам сейчас надо действовать также. Играть против «Спартака» без прокатов, максимально жестко и самоотверженно. Надо понимать, у соперника в составе очень техничные ребята. И им нельзя волю на льду давать.
ШЕДЕВР ОТ ИГУМНОВА
Совет пришелся в пору! Перевеса в первом периоде не было ни у кого. Но бросилось в глаза, что с первых секунд пошла жесткая игра в тело. Причем, в соперника втыкались не только известные силовики, но и легковесные форварды.
В итоге уже на пятой минуте хозяева получили большинство. И своего не упустили! Неплохая комбинация с быстрым переводом шайбы с фланга на фланг завершилась великолепным броском Варнакова, уложившим шайбу точно в «девятку».
Варнакова, летом перешедшего в «Динамо» из «Ак Барса», считали одним из самых мощных усилений
Следующий всплеск случился в середине второго периода. Форвард олимпийской сборной США Стоа сравнял счет броском
Однако уже через 69 секунд последовал шедевр от Игумнова. Иван на скорости подхватил шайбу в средней зоне и вихрем ворвался на пятачок «Спартака». Дать ему отпор
НОКАУТ ОТ ЧЕРНЫХ
Но на второй перерыв соперники ушли при равном счете. На 38-й минуте уже хозяева ошиблись на своей синей линии. И Черных наказал их за это по всей строгости хоккейных законов — в упор расстрелял ворота Еременко.
Казалось логичным, что и в третьем периоде продолжится упорная борьба. Однако вместо этого «Динамо» уже через полторы минуты оказалось в нокауте, пропустив две шайбы!
Дальний и точный бросок Калинина, затем Черных сделал дубль, добив шайбу в ворота с пятачка, и на табло уже горело 2:4. А второй голкипер «Динамо» Бочаров усиленно разминался, тут же и сменив Еременко.
Затем
Так или иначе, «Спартак» поднялся на седьмое место в таблице. А вот для «Динамо» борьба за
|Владимир Воробьев
|Вадим Епанчинцев
|Александр Еременко 41:30 (И. Бочаров 41:30-57:45, И. Бочаров 58:19-58:53, И. Бочаров 59:08-59:33)
|Никита Беспалов
|1-й период
|Александр Хохлачев
|04:23
|06:11
|Михаил Варнаков (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
|10:48
|Евгений Артюхин
|2-й период
|20:56
|Мартиньш Карсумс
|Райан Стоа
|32:49
|33:58
|Иван Игумнов (А. Алексеев)
|Дмитрий Черных (А. Воронин, Д. Юдин)
|37:59
|38:56
|Егор I Зайцев
|3-й период
|Дмитрий Калинин (А. Хохлачев)
|40:34
|Дмитрий Черных (А. Дергачев, А. Пепеляев)
|41:30
|46:22
|Егор I Зайцев
|Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен)
|47:18
|54:50
|Илья Никулин (А. Терещенко, М. Варнаков)
|58:19
|Владимир Брюквин (И. Никулин, А. Терещенко)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)