Рижское «Динамо» проиграло «Амуру», потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Ушенин (10-я минута), Алексей Бывальцев (15), Александр Фролов (43) и Александр Пикар (44). У хозяев дубль оформил Редлихс Микелис (19, 46), еще одна шайба на счету Ансси Салмела (48).

«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В активе хабаровской команды 78 очков в 50 матчах. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и продолжает занимать последнее место на Западе. На счету рижского клуба 43 очка в 49 играх.

В следующем матче 20 января «Амур» на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, который лидирует в КХЛ. «Динамо» в тот же день на своем льду примет минское «Динамо».

Результаты других матчей игрового дня:

«Авангард» — «Трактор» — 1:2;.

«Автомобилист» — «Барыс» — 2:4;.

«Югра» — «Металлург» — 0:3;.

«Лада» — «Сибирь» — 0:1;.

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» — 1:3;.