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18 января, источник: ТАСС

Рижское «Динамо» проиграло «Амуру», потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 18 января. Хабаровский «Амур» со счетом 4:3 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Ушенин (10-я минута), Алексей Бывальцев (15), Александр Фролов (43) и Александр Пикар (44). У хозяев дубль оформил Редлихс Микелис (19, 46), еще одна шайба на счету Ансси Салмела (48).

«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В активе хабаровской команды 78 очков в 50 матчах. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и продолжает занимать последнее место на Западе. На счету рижского клуба 43 очка в 49 играх.

В следующем матче 20 января «Амур» на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, который лидирует в КХЛ. «Динамо» в тот же день на своем льду примет минское «Динамо».

Результаты других матчей игрового дня:

«Авангард» — «Трактор» — 1:2;.

«Автомобилист» — «Барыс» — 2:4;.

«Югра» — «Металлург» — 0:3;.

«Лада» — «Сибирь» — 0:1;.

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» — 1:3;.

«Северсталь» — «Локомотив» — 5:6 ОТ.

Динамо Р 3:4
(1:2, 0:0, 2:2)
Амур
18.01.2018, 20:30 Зрители: 4330 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Андрей Мартемьянов
Вратари
Янис Калныньш 59:21 Юха Метсола
1-й период
07:55 Лаурис Дарзиньш
Вячеслав Ушенин (Вл. Ушенин, А. Горшков) 10:00
11:24 Микс Индрашис
Алексей Бывальцев (В. Атюшов, О. Ли) 14:51
Олег Ли 17:33
18:56 Микелис Редлихс (М. Индрашис)
3-й период
Александр Фролов (В. Литовченко, Д. Клопов) 42:18
Александр I Пикар (Т. Зогорна) 43:17
45:35 Микелис Редлихс (А. Салмела, Л. Дарзиньш)
Александр Горшков 46:29
47:18 Кристапс Зиле
47:39 Ансси Салмела (Д. Кристо, Б. Макмиллан)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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