Рижское «Динамо» проиграло «Амуру», потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ
ТАСС, 18 января. Хабаровский «Амур» со счетом 4:3 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 18 января. Хабаровский «Амур» со счетом 4:3 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Ушенин (10-я минута), Алексей Бывальцев (15), Александр Фролов (43) и Александр Пикар (44). У хозяев дубль оформил Редлихс Микелис (19, 46), еще одна шайба на счету Ансси Салмела (48).
«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. В активе хабаровской команды 78 очков в 50 матчах. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и продолжает занимать последнее место на Западе. На счету рижского клуба 43 очка в 49 играх.
В следующем матче 20 января «Амур» на выезде сыграет с
Результаты других матчей игрового дня:
«Авангард» — «Трактор» — 1:2;.
«Автомобилист» — «Барыс» — 2:4;.
«Югра» — «Металлург» — 0:3;.
«Лада» — «Сибирь» — 0:1;.
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» — 1:3;.
«Северсталь» — «Локомотив» — 5:6 ОТ.
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Мартемьянов
|Янис Калныньш 59:21
|Юха Метсола
|1-й период
|07:55
|Лаурис Дарзиньш
|Вячеслав Ушенин (Вл. Ушенин, А. Горшков)
|10:00
|11:24
|Микс Индрашис
|Алексей Бывальцев (В. Атюшов, О. Ли)
|14:51
|Олег Ли
|17:33
|18:56
|Микелис Редлихс (М. Индрашис)
|3-й период
|Александр Фролов (В. Литовченко, Д. Клопов)
|42:18
|Александр I Пикар (Т. Зогорна)
|43:17
|45:35
|Микелис Редлихс (А. Салмела, Л. Дарзиньш)
|Александр Горшков
|46:29
|47:18
|Кристапс Зиле
|47:39
|Ансси Салмела (Д. Кристо, Б. Макмиллан)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)