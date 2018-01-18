Епанчинцев: Концовка матча против «Динамо» станет хорошим уроком для «Спартака»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые в конце матча пропустили две шайбы.

«Понимали важность матча, это игра не за три, а за 15 очков. Готовились серьезно, поэтому провели хороший матч. В концовке при счете 5:2 свалились не на свою игру, которую требовал тренерский штаб. Хорошо, что достояли, — будет нам хороший урок», — сказал Епанчинцев.

В заявке на матч игрок «Спартака» Евгений Кулик был на месте защитника, но с первой смены играл крайнего форварда.

«Так было задумано. Я его хорошо знаю — до того, как прийти в защиту, он играл в нападении. У него хорошие данные. Доволен тем, как он провел сегодняшний матч», — отметил главный тренер красно-белых.