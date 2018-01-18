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18 января, источник: ТАСС

Епанчинцев: Концовка матча против «Динамо» станет хорошим уроком для «Спартака»

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Концовка матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо» станет хорошим уроком для игроков «Спартака». Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые в конце матча пропустили две шайбы.

«Понимали важность матча, это игра не за три, а за 15 очков. Готовились серьезно, поэтому провели хороший матч. В концовке при счете 5:2 свалились не на свою игру, которую требовал тренерский штаб. Хорошо, что достояли, — будет нам хороший урок», — сказал Епанчинцев.

В заявке на матч игрок «Спартака» Евгений Кулик был на месте защитника, но с первой смены играл крайнего форварда.

«Так было задумано. Я его хорошо знаю — до того, как прийти в защиту, он играл в нападении. У него хорошие данные. Доволен тем, как он провел сегодняшний матч», — отметил главный тренер красно-белых.

В следующем матче «Динамо» 20 января примет на своем льду владивостокский «Адмирал», «Спартак» двумя днями позже проведет домашнюю игру против череповецкой «Северстали».

ХК Динамо 4:5
(1:0, 1:2, 2:3)
Спартак
18.01.2018, 19:30 Зрители: 10314 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Еременко 41:30 (И. Бочаров 41:30-57:45, И. Бочаров 58:19-58:53, И. Бочаров 59:08-59:33) Никита Беспалов
1-й период
Александр Хохлачев 04:23
06:11 Михаил Варнаков (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
10:48 Евгений Артюхин
2-й период
20:56 Мартиньш Карсумс
Райан Стоа 32:49
33:58 Иван Игумнов (А. Алексеев)
Дмитрий Черных (А. Воронин, Д. Юдин) 37:59
38:56 Егор I Зайцев
3-й период
Дмитрий Калинин (А. Хохлачев) 40:34
Дмитрий Черных (А. Дергачев, А. Пепеляев) 41:30
46:22 Егор I Зайцев
Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен) 47:18
54:50 Илья Никулин (А. Терещенко, М. Варнаков)
58:19 Владимир Брюквин (И. Никулин, А. Терещенко)
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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