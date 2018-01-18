Тренер «Динамо» Воробьев не имеет претензий к вратарю Еременко по игре со «Спартаком»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» победил в гостях «Динамо» со счетом 5:4. Еременко был заменен в начале третьего периода на Ивана Бочарова после четвертой пропущенной шайбы.

«Не согласен, что Еременко провел худший матч в сезоне, команда сегодня не помогла вратарю, — отметил Воробьев. — Команда — это единый коллектив, но ошибки вратаря гораздо заметнее остальных. Сыграй защитники попроще в средней зоне, всегда можно было бы выручить. К Еременко у меня претензий нет», — отметил Воробьев.

Главный тренер «Динамо» считает, что его команду подвели невынужденные ошибки. «Проиграли важный матч, но у ребят была сумасшедшая самоотдача. Ненужные ошибки и гол в раздевалку во втором периоде нас подвели. Потом очухались, добавили, но времени уже не хватило», — подчеркнул тренер.

Также наставник выразил уверенность в том, что последние минуты матча со «Спартаком» помогут перенести положительный настрой на следующую игру — с «Адмиралом». «У “Динамо” всегда был характер, исполнительность. Несмотря на состав и все трудности, мы будем биться до конца», — заверил Воробьев.