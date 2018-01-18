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18 января, источник: ТАСС

Тренер «Динамо» Воробьев не имеет претензий к вратарю Еременко по игре со «Спартаком»

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев не считает игру со «Спартаком» худшей в сезоне для вратаря команды Александра Еременко и не имеет к нему претензий. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции после встречи.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» победил в гостях «Динамо» со счетом 5:4. Еременко был заменен в начале третьего периода на Ивана Бочарова после четвертой пропущенной шайбы.

«Не согласен, что Еременко провел худший матч в сезоне, команда сегодня не помогла вратарю, — отметил Воробьев. — Команда — это единый коллектив, но ошибки вратаря гораздо заметнее остальных. Сыграй защитники попроще в средней зоне, всегда можно было бы выручить. К Еременко у меня претензий нет», — отметил Воробьев.

Главный тренер «Динамо» считает, что его команду подвели невынужденные ошибки. «Проиграли важный матч, но у ребят была сумасшедшая самоотдача. Ненужные ошибки и гол в раздевалку во втором периоде нас подвели. Потом очухались, добавили, но времени уже не хватило», — подчеркнул тренер.

Также наставник выразил уверенность в том, что последние минуты матча со «Спартаком» помогут перенести положительный настрой на следующую игру — с «Адмиралом». «У “Динамо” всегда был характер, исполнительность. Несмотря на состав и все трудности, мы будем биться до конца», — заверил Воробьев.

«Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. 20 января московский клуб примет владивостокский «Адмирал».

ХК Динамо 4:5
(1:0, 1:2, 2:3)
Спартак
18.01.2018, 19:30 Зрители: 10314 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Еременко 41:30 (И. Бочаров 41:30-57:45, И. Бочаров 58:19-58:53, И. Бочаров 59:08-59:33) Никита Беспалов
1-й период
Александр Хохлачев 04:23
06:11 Михаил Варнаков (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
10:48 Евгений Артюхин
2-й период
20:56 Мартиньш Карсумс
Райан Стоа 32:49
33:58 Иван Игумнов (А. Алексеев)
Дмитрий Черных (А. Воронин, Д. Юдин) 37:59
38:56 Егор I Зайцев
3-й период
Дмитрий Калинин (А. Хохлачев) 40:34
Дмитрий Черных (А. Дергачев, А. Пепеляев) 41:30
46:22 Егор I Зайцев
Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен) 47:18
54:50 Илья Никулин (А. Терещенко, М. Варнаков)
58:19 Владимир Брюквин (И. Никулин, А. Терещенко)
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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