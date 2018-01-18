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18 января, источник: Р-Спорт

Петербургский СКА установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков за сезон

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Санкт-петербургский СКА, обыграв дома владивостокский «Адмирал», установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.

Источник: РИА "Новости"

Встреча между СКА и «Адмиралом» прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

После этой победы петербургские армейцы набрали 132 очка в 52 играх. Таким образом, итоговый процент набранных очков после 56 игр у СКА будет составлять минимум 78,57% (на данный момент — 84,61%).

Предыдущий рекорд — 77,22% набранных очков — был установлен московским ЦСКА в сезоне-2014/15, когда они набрали 139 очков в 60 матчах.

СКА 7:2
(2:1, 4:0, 1:1)
Адмирал
18.01.2018, 19:30 Зрители: 11380 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Олег Леонтьев
Вратари
Игорь Шестеркин Игорь Бобков 40:00 (Н. Серебряков 40:00)
1-й период
01:11 Патрик Херсли (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Иван Фищенко 04:46
08:35 Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
12:44 Сергей Плотников
Самвел Мнацян (В. Бутузов, М. Казаков) 16:10
2-й период
Ренат Мамашев 22:31
24:23 Николай Прохоркин (М. Карпов, И. Ковальчук)
Егор Яковлев 32:58
35:17
Ренат Мамашев 36:22
37:06 Николай Прохоркин (Н. Гусев, М. Карпов)
38:26 Николай Прохоркин (П. Херсли, Н. Гусев)
39:35 Илья Каблуков (Е. Яковлев, В. Тихонов)
3-й период
Кирилл Воронин 43:43
Вадим Перескоков (Д. Вихарев, Р. Мамашев) 45:53
Назир Гичибеков 46:35
49:20 Андрей Зубарев
53:30 Вячеслав Войнов
56:16 Сергей Плотников
56:27 Николай Прохоркин (Ан. Зубарев, С. Калинин)
Иван Глазков 57:35
Григорий Ващенко 58:43
59:57 Павел Дацюк
Статистика
10 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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