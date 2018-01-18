Испанец Надаль сначала неестественно посмеялся, однако затем принес девочке извинения.
Петербургский СКА установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков за сезон
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости.
Встреча между СКА и «Адмиралом» прошла в четверг в
После этой победы петербургские армейцы набрали 132 очка в 52 играх. Таким образом, итоговый процент набранных очков после 56 игр у СКА будет составлять минимум 78,57% (на данный момент — 84,61%).
Предыдущий рекорд — 77,22% набранных очков — был установлен московским ЦСКА в сезоне-2014/15, когда они набрали 139 очков в 60 матчах.
|Олег Знарок
|Олег Леонтьев
|Игорь Шестеркин
|Игорь Бобков 40:00 (Н. Серебряков 40:00)
|1-й период
|01:11
|Патрик Херсли (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Иван Фищенко
|04:46
|08:35
|Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
|12:44
|Сергей Плотников
|Самвел Мнацян (В. Бутузов, М. Казаков)
|16:10
|2-й период
|Ренат Мамашев
|22:31
|24:23
|Николай Прохоркин (М. Карпов, И. Ковальчук)
|Егор Яковлев
|32:58
|35:17
|Ренат Мамашев
|36:22
|37:06
|Николай Прохоркин (Н. Гусев, М. Карпов)
|38:26
|Николай Прохоркин (П. Херсли, Н. Гусев)
|39:35
|Илья Каблуков (Е. Яковлев, В. Тихонов)
|3-й период
|Кирилл Воронин
|43:43
|Вадим Перескоков (Д. Вихарев, Р. Мамашев)
|45:53
|Назир Гичибеков
|46:35
|49:20
|Андрей Зубарев
|53:30
|Вячеслав Войнов
|56:16
|Сергей Плотников
|56:27
|Николай Прохоркин (Ан. Зубарев, С. Калинин)
|Иван Глазков
|57:35
|Григорий Ващенко
|58:43
|59:57
|Павел Дацюк
|10
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)