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18 января, источник: Р-Спорт

«Лада» подала протест в КХЛ на спорные решения судей в матче с «Сибирью»

ТОЛЬЯТТИ, 18 янв — РИА Новости, Евгений Чурилин. «Лада» подала протест на спорные решения судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», сообщили в пресс-службе тольяттинского хоккейного клуба.

«Лада» в четверг дома уступила «Сибири» со счетом 0:1. В первом периоде судьи отменили гол хозяев. Победную шайбу хоккеисты новосибирского клуба забросили в большинстве на 58-й минуте. Всего в этой игре «Лада» получила 39 минут штрафа против восьми минут у «Сибири».

«Хоккейный клуб “Лада” подал протест в лигу на спорные моменты матча с “Сибирью”. Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова в ворота новосибирского клуба, когда вместо этого нападающий тольяттинского клуба Денис Зернов был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой», — заявил представитель пресс-службы «Лады» журналистам.

«Второй момент — с удалением Александра Стрельцова на 57-й минуте матча, когда главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего “Лады” удар коленом, удалив его на две минуты. Между тем, тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении Василия Стрельцова», — добавил представитель клуба.

Ранее с критикой судейства на пресс-конференции после матча выступили генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин и главный тренер Артис Аболс.

Лада 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Сибирь
18.01.2018, 18:00 Зрители: 5455 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Владимир Юрзинов
Вратари
Александр Лазушин 58:57 (А. Лазушин 59:42-59:53) Александр Салак
1-й период
06:42
08:33 Сергей Соин
08:33 Артем Аляев
Андрей Ермаков 13:32
15:40 Денис Зернов
2-й период
Константин Алексеев 20:21
20:43 Сергей Соин
28:25 Дмитрий Костромитин
30:40 Сергей Соин
Сергей Коньков 33:45
3-й период
56:32 Александр Стрельцов
Патрик Закриссон (Кон. Алексеев) 57:02
59:42 Сергей Соин
59:42 Сергей Соин
Статистика
39 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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