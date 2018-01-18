«Лада» подала протест в КХЛ на спорные решения судей в матче с «Сибирью»
ТОЛЬЯТТИ, 18 янв — РИА Новости, Евгений Чурилин. «Лада» подала протест на спорные решения судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», сообщили в
ТОЛЬЯТТИ, 18 янв — РИА Новости, Евгений Чурилин. «Лада» подала протест на спорные решения судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», сообщили в
«Лада» в четверг дома уступила «Сибири» со счетом 0:1. В первом периоде судьи отменили гол хозяев. Победную шайбу хоккеисты новосибирского клуба забросили в большинстве на 58-й минуте. Всего в этой игре «Лада» получила 39 минут штрафа против восьми минут у «Сибири».
«Хоккейный клуб “Лада” подал протест в лигу на спорные моменты матча с “Сибирью”. Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова в ворота новосибирского клуба, когда вместо этого нападающий тольяттинского клуба Денис Зернов был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой», — заявил представитель
«Второй момент — с удалением Александра Стрельцова на 57-й минуте матча, когда главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего “Лады” удар коленом, удалив его на две минуты. Между тем, тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении Василия Стрельцова», — добавил представитель клуба.
Ранее с критикой судейства на
|Артис Аболс
|Владимир Юрзинов
|Александр Лазушин 58:57 (А. Лазушин 59:42-59:53)
|Александр Салак
|1-й период
|06:42
|08:33
|Сергей Соин
|08:33
|Артем Аляев
|Андрей Ермаков
|13:32
|15:40
|Денис Зернов
|2-й период
|Константин Алексеев
|20:21
|20:43
|Сергей Соин
|28:25
|Дмитрий Костромитин
|30:40
|Сергей Соин
|Сергей Коньков
|33:45
|3-й период
|56:32
|Александр Стрельцов
|Патрик Закриссон (Кон. Алексеев)
|57:02
|59:42
|Сергей Соин
|59:42
|Сергей Соин
|39
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)