«Лада» подала протест в КХЛ на спорные решения судей в матче с «Сибирью»

«Лада» в четверг дома уступила «Сибири» со счетом 0:1. В первом периоде судьи отменили гол хозяев. Победную шайбу хоккеисты новосибирского клуба забросили в большинстве на 58-й минуте. Всего в этой игре «Лада» получила 39 минут штрафа против восьми минут у «Сибири».

«Хоккейный клуб “Лада” подал протест в лигу на спорные моменты матча с “Сибирью”. Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова в ворота новосибирского клуба, когда вместо этого нападающий тольяттинского клуба Денис Зернов был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой», — заявил представитель пресс-службы «Лады» журналистам.

«Второй момент — с удалением Александра Стрельцова на 57-й минуте матча, когда главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего “Лады” удар коленом, удалив его на две минуты. Между тем, тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении Василия Стрельцова», — добавил представитель клуба.