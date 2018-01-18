«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты «Спартака» одержали волевую победу в московском дерби с «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты «Спартака» одержали волевую победу в московском дерби с «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд» в четверг, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) в пользу «красно-белых». Голы в составе победителей забили Райан Стоа (33), Дмитрий Черных (38 и 42), Дмитрий Калинин (41) и Александр Хохлачев (48). У динамовцев отличились Михаил Варнаков (7), Иван Игумнов (34), Илья Никулин (55) и Владимир Брюквин (59).
«Динамо» и «Спартак» являются прямыми конкурентами в борьбе за выход в
Динамовцы продолжат домашнюю серию матчем с владивостокским «Адмиралом» 20 января. «Спартак» двумя днями позже примет череповецкую «Северсталь».
|Владимир Воробьев
|Вадим Епанчинцев
|Александр Еременко 41:30 (И. Бочаров 41:30-57:45, И. Бочаров 58:19-58:53, И. Бочаров 59:08-59:33)
|Никита Беспалов
|1-й период
|Александр Хохлачев
|04:23
|06:11
|Михаил Варнаков (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
|10:48
|Евгений Артюхин
|2-й период
|20:56
|Мартиньш Карсумс
|Райан Стоа
|32:49
|33:58
|Иван Игумнов (А. Алексеев)
|Дмитрий Черных (А. Воронин, Д. Юдин)
|37:59
|38:56
|Егор I Зайцев
|3-й период
|Дмитрий Калинин (А. Хохлачев)
|40:34
|Дмитрий Черных (А. Дергачев, А. Пепеляев)
|41:30
|46:22
|Егор I Зайцев
|Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен)
|47:18
|54:50
|Илья Никулин (А. Терещенко, М. Варнаков)
|58:19
|Владимир Брюквин (И. Никулин, А. Терещенко)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)