«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд» в четверг, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) в пользу «красно-белых». Голы в составе победителей забили Райан Стоа (33), Дмитрий Черных (38 и 42), Дмитрий Калинин (41) и Александр Хохлачев (48). У динамовцев отличились Михаил Варнаков (7), Иван Игумнов (34), Илья Никулин (55) и Владимир Брюквин (59).

«Динамо» и «Спартак» являются прямыми конкурентами в борьбе за выход в плей-офф. За счет победы «красно-белые» обогнали череповецкую «Северсталь» и закрепились на седьмом месте в Западной конференции, имея преимущество в три очка перед идущим на девятом месте «Динамо».