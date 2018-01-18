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18 января, источник: Р-Спорт

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты «Спартака» одержали волевую победу в московском дерби с «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд» в четверг, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) в пользу «красно-белых». Голы в составе победителей забили Райан Стоа (33), Дмитрий Черных (38 и 42), Дмитрий Калинин (41) и Александр Хохлачев (48). У динамовцев отличились Михаил Варнаков (7), Иван Игумнов (34), Илья Никулин (55) и Владимир Брюквин (59).

«Динамо» и «Спартак» являются прямыми конкурентами в борьбе за выход в плей-офф. За счет победы «красно-белые» обогнали череповецкую «Северсталь» и закрепились на седьмом месте в Западной конференции, имея преимущество в три очка перед идущим на девятом месте «Динамо».

Динамовцы продолжат домашнюю серию матчем с владивостокским «Адмиралом» 20 января. «Спартак» двумя днями позже примет череповецкую «Северсталь».

ХК Динамо 4:5
(1:0, 1:2, 2:3)
Спартак
18.01.2018, 19:30 Зрители: 10314 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Еременко 41:30 (И. Бочаров 41:30-57:45, И. Бочаров 58:19-58:53, И. Бочаров 59:08-59:33) Никита Беспалов
1-й период
Александр Хохлачев 04:23
06:11 Михаил Варнаков (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
10:48 Евгений Артюхин
2-й период
20:56 Мартиньш Карсумс
Райан Стоа 32:49
33:58 Иван Игумнов (А. Алексеев)
Дмитрий Черных (А. Воронин, Д. Юдин) 37:59
38:56 Егор I Зайцев
3-й период
Дмитрий Калинин (А. Хохлачев) 40:34
Дмитрий Черных (А. Дергачев, А. Пепеляев) 41:30
46:22 Егор I Зайцев
Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен) 47:18
54:50 Илья Никулин (А. Терещенко, М. Варнаков)
58:19 Владимир Брюквин (И. Никулин, А. Терещенко)
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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