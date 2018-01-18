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18 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче чемпионата КХЛ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче со счетом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда не слишком удачно сыграла в ходе второго периода, дважды пропустив за короткий промежуток игрового времени.

Обе команды в ходе сезоне уже встречались в ноябре 2017-го в Китае, где успех был на стороне динамовцев, одержавших победу со счетом 2:0. С тех пор в составе «Ред Стар» произошло немало изменений, главное из которых — отставка главного тренера Майка Кинэна.

После поражения в «Минск-Арене» от хабаровского «Амура» (0:2) минские динамовцы постарались реабилитироваться в матче с командой, в которой выступают белорусские защитники Роман Граборенко и Павел Воробей. Нападающий «зубров» Джек Скилле уже на первой минуте стартового периода имел неплохой шанс открыть счет, но не сумел переиграть вратаря. Гости открыли счет, успешно разыграв большинство после удаления Евгения Лисовца. Далее белорусская команда еще не раз играла в меньшинстве, «зубрам» пришлось также выдержать отрезок, когда приходилось втроем защищаться против пятерки соперников.

После отдыха динамовцы постарались усилить давление на ворота соперника, нанесли много бросков. В итоге на 37-й минуте Джастин Фонтэйн сравнял счет — 1:1. Однако радость болельщиков хозяев площадки была недолгой. Белорусская команда не слишком удачно сыграла в ходе второго периода, дважды пропустив за короткий промежуток игрового времени. Менее чем за минуту хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» дважды поразили ворота Юнаса Энрота — 3:1. В заключительные двадцать минут встречи голов заброшено не было.

Минское «Динамо» с 64 очками остается на десятом месте Западной конференции и значительно уменьшило свои шансы на выход в плей-офф. Очередной матч в чемпионате КХЛ минчане проведут 20 января в Риге с местными одноклубниками.

Динамо Мн 1:3
(0:1, 1:2, 0:0)
Куньлунь
18.01.2018, 19:30 Зрители: 10170 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Бобби Карпентер
Вратари
Юнас Энрот 35:57 (Ю. Энрот 36:32-59:02) Магнус Хелльберг
1-й период
00:36 Джек Скилле
Йоонас Ярвинен 00:36
Брэндон Дефацио 00:36
03:20 Евгений Лисовец
Жильбер Брюле (Д. Блэкер) 03:52
05:03 Дмитрий Буйницкий
08:10 Владимир Денисов
08:10 Владимир Денисов
10:17 Дмитрий Коробов
Кори Кейн 18:07
2-й период
Павел Воробей 30:19
36:32 Джастин Фонтэйн (Д. Коробов, М-А. Граньяни)
Кори Кейн (Б. Йип, П. Воробей) 37:56
Кайл Чипчура (Ж. Брюле) 38:34
3-й период
Йоонас Ярвинен 49:22
Кори Кейн 51:53
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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