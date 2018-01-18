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18 января, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» отметил игру вратаря и молодых хоккеистов в победном матче с «Автомобилистом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2. У «Барыса» дубль оформил Роман Старченко, а еще по одной шайбе забросили Никита Михайлис и Ярослав Евдокимов.

На послематчевой пресс-конференции Мамбеталиев отметил игру молодых хоккеистов и вратаря Сергея Кудрявцева.

«Наконец-то выиграли! Пришлось перестроить игру — омолодили команду, стало чуть-чуть позадорнее, ошибок пока много, потому что не могут пока не терпеть. Сегодня вытерпели, довели до победы. Старались все — от этого и результат!

Мы разбирали и предупреждали, что «Автомобилист» — хорошая и мобильная команда. Многих ребят знаю с МХЛ, они растут. Ну и наши ребята сегодня постарались, ну и вратарь неплохо сыграл — от этого и победа! — сказал Мамбеталиев.

Победа над «Автомобилистом» помогла «Барысу» прервать серию из девяти поражений. Астанинский клуб выиграл в матче КХЛ впервые с 18 декабря, когда был обыгран в гостях «Слован» (2:0). Также «Барыс» вторую подряд игру набирает хотя бы одно очко и впервые победил под руководством Мамбеталиева, который возглавил команду 1 января после увольнения Евгения Корешкова.

Автомобилист 2:4
(0:1, 1:2, 1:1)
Барыс
18.01.2018, 17:00 Зрители: 5000 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Галым Мамбеталиев
Вратари
Якуб Коварж 40:00 (В. Сохатский 40:00-59:44) Сергей Кудрявцев
1-й период
Ярослав Евдокимов (Н. Михайлис, А. Сагадеев) 08:17
10:55 Михал Чайковски
2-й период
Максим Семенов 20:28
Никита Михайлис (А. Маклюков, А. Сагадеев) 27:37
33:58 Алексей Василевский (С. Хрипунов, А. Гареев)
Роман Старченко (К. Даллмэн) 38:45
3-й период
Алексей Маклюков 40:53
Роман Старченко 44:13
Роман Старченко (Н. Доус, М. Семенов) 46:56
Дмитрий Гурков 47:56
53:22 Артем Гареев
Антон Сагадеев 58:08
Дмитрий Шевченко 58:25
58:36 Александр Торченюк (А. Гареев, А.А. Василевский)
Статистика
4 Штрафное время 12
7 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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