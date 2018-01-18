Тренер «Барыса» отметил игру вратаря и молодых хоккеистов в победном матче с «Автомобилистом»

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2. У «Барыса» дубль оформил Роман Старченко, а еще по одной шайбе забросили Никита Михайлис и Ярослав Евдокимов.
На послематчевой пресс-конференции Мамбеталиев отметил игру молодых хоккеистов и вратаря Сергея Кудрявцева.
«Наконец-то выиграли! Пришлось перестроить игру — омолодили команду, стало чуть-чуть позадорнее, ошибок пока много, потому что не могут пока не терпеть. Сегодня вытерпели, довели до победы. Старались все — от этого и результат!
Мы разбирали и предупреждали, что «Автомобилист» — хорошая и мобильная команда. Многих ребят знаю с МХЛ, они растут. Ну и наши ребята сегодня постарались, ну и вратарь неплохо сыграл — от этого и победа! — сказал Мамбеталиев.
Победа над «Автомобилистом» помогла «Барысу» прервать серию из девяти поражений. Астанинский клуб выиграл в матче КХЛ впервые с 18 декабря, когда был обыгран в гостях «Слован» (2:0). Также «Барыс» вторую подряд игру набирает хотя бы одно очко и впервые победил под руководством Мамбеталиева, который возглавил команду 1 января после увольнения Евгения Корешкова.