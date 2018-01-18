Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»
Стали известны составы команд на дерби московского «Динамо» и «Спартака», которое начнётся сегодня в 19:30 мск.
Стали известны составы команд на дерби московского «Динамо» и «Спартака», которое начнётся сегодня в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Варнаков,
Вишневский — Хиетанен, Брюквин — Игнатушкин — Тарасов,
Соловьёв — Рылов, Комаров — Игумнов — Алексеев,
Зайцев, Сопин — Казионов — Артюхин, Петунин.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Калинин — Кольцов, Лещенко — Стоу — Радил,
Лаюнен — Пепеляев, Подшендялов — Дергачёв — Хохлачёв,
Осипов — Юдин, Черных — Воронин — Цыплаков,
Провольнев — Кулик, Комаров — Кузнецов — Талалуев.