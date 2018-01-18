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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»

Стали известны составы команд на дерби московского «Динамо» и «Спартака», которое начнётся сегодня в 19:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Варнаков,

Вишневский — Хиетанен, Брюквин — Игнатушкин — Тарасов,

Соловьёв — Рылов, Комаров — Игумнов — Алексеев,

Зайцев, Сопин — Казионов — Артюхин, Петунин.

«Спартак»:

Беспалов (Трушков);

Калинин — Кольцов, Лещенко — Стоу — Радил,

Лаюнен — Пепеляев, Подшендялов — Дергачёв — Хохлачёв,

Осипов — Юдин, Черных — Воронин — Цыплаков,

Провольнев — Кулик, Комаров — Кузнецов — Талалуев.

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