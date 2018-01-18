Хабаровский «Амур» встретится с худшей командой КХЛ

В нынешнем сезоне команды встречались в Хабаровске в декабре 2017 года. Тогда победу одержал «Амур» со счётом 3:1. Аутсайдеры КХЛ достойно держались против упорных «тигров» и не хотели уступать, но в третьем периоде удача окончательно отвернулась от них. После этого рижские хоккеисты обыграли нижнекамский «Нефтехимик», но затем их вновь постигла череда неудач и они уступили ещё в трёх матчах. Сейчас в копилке «Динамо» всего 43 очка и последнее место в турнирной таблице.

«Амур», в свою очередь, продолжает борьбу за место в зоне плей-офф. От новосибирской «Сибири», занимающей восьмую строчку в Восточной конференции «тигров» отделяет всего одно очко, при этом в запасе у хабаровчан есть ещё две игры. В новом году подопечные Андрея Мартемьянова уступили в трёх домашних встречах, однако после этого одержали две победы подряд: дома над астанинским «Барысом» и на выезде над минским «Динамо».

Вдохновляют на победы «тигров» успехи в команде: вратарь Юха Метсола в матче с минским «Динамо» отстоял на ноль, а чешских легионеров «Амура» вызвали в национальную сборную для участия в Олимпийских играх.