Матч чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» перенесен с 27 февраля на 28 января

Источник: РИА "Новости"

В заявлении отмечается, что игра перенесена «в связи с обращением ХК “Куньлунь” с целью сокращения расходов клубов, оптимизации логистики и создании условий для подготовки к следующему сезону». Решение было принято по обоюдному согласию команд.

Изначально этот матч должен был стать заключительным для «Куньлуня» в регулярном чемпионате КХЛ, а для «Барыса» — предпоследним.