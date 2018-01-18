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01:53 (мск), источник: Р-Спорт

Матч чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Барыс» перенесен с 27 февраля на 28 января

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Встреча регулярного чемпионата КХЛ между китайским «Куньлунем» и казахстанским «Барысом» перенесена с 27 февраля на 28 января, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении отмечается, что игра перенесена «в связи с обращением ХК “Куньлунь” с целью сокращения расходов клубов, оптимизации логистики и создании условий для подготовки к следующему сезону». Решение было принято по обоюдному согласию команд.

Изначально этот матч должен был стать заключительным для «Куньлуня» в регулярном чемпионате КХЛ, а для «Барыса» — предпоследним.

«Куньлунь» (58 очков) расположился на 12-м месте в Восточной конференции и уже лишился шансов на попадание в плей-офф КХЛ. «Барыс», с 64 баллами идущий десятым на Востоке, еще сохраняет математические шансы на продолжение борьбы за Кубок Гагарина.

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