Юусо Хиетанен: Чувствую важность дерби со «Спартаком» для фанатов
Защитник «Динамо» — о предстоящем матче за место в
Защитник «Динамо» — о предстоящем матче за место в
Сегодня на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится одно из старейших дерби национального первенства — московское «Динамо» встретится с московским же «Спартаком». Обе команды сейчас борются за попадание в
Сегодняшний матч на Автозаводской улице может решить судьбу обоих коллективов. При этом 1 марта они снова встретятся между собой — именно этой игрой «Динамо» и «Спартак» завершат нынешний регулярный чемпионат. И готовиться к этой встрече они будут больше месяца — в связи с перерывом на Олимпийские игры.
Во вторник «Динамо» сумело прервать серию неудач, со счетом 5:2 разгромив дома китайский «Куньлунь». Две шайбы забросил финский защитник Юусо Хиетанен. Бронзовый призер сочинской Олимпиады-2014 после матча дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением о предстоящем дерби, нынешнем сезоне «Динамо» и своих шансах поехать на Игры в Южной Корее в составе сборной Финляндии.
— Что скажете о матче с «Куньлунем»?
— Это была очень трудная игра. Мы показали хороший результат, но счет не отражает реального напряжения на льду. «Динамо» забросило пять шайб, показало хорошую реализацию моментов, но мы пропустили два гола, и у «Куньлуня» были еще возможности для взятия наших ворот. Хорошо, что вратарь Александр Ерёменко отлично сыграл во многих эпизодах. «Куньлунь» был очень активен у наших ворот — легче стало только после четырех голов в ворота соперника. Нам надо исправить эти недочеты, чтобы продолжить побеждать. Ведь впереди очень сложная игра со «Спартаком».
— Почему четыре из пяти голов в ворота «Куньлуня» забили защитники «Динамо»?
— Я не знаю, почему так получилось. В первые два периода соперник очень качественно оборонялся, а мы много бросали от синей линии. И нашим защитникам повезло, что эти броски оказались точными. Особенно повезло мне с моим вторым голом, когда шайба удачно попала в ближний угол ворот соперника. И я, и Илья Никулин, и Яков Рылов готовы и дальше забивать, чтобы приносить победы «Динамо». Неважно, кто будет забрасывать шайбы. Но будем стараться в следующих матчах обеспечивать передачами наших форвардов, чтобы у них были лучшие возможности для взятия ворот соперников.
— Чего вы ждете от дерби со «Спартаком»?
— Я чувствую важность этого дерби для наших фанатов и всего «Динамо». А в этом сезоне две наших игры со «Спартаком» будут особенными — в них решится, кому играть в
— Как оцените ваши шансы попасть в заявку сборной Финляндии на Олимпиаду в Пхенчхане?
— Да, у нас еще не определился окончательный состав на Олимпийские игры. Я всё еще надеюсь попасть в Корею в составе сборной. К сожалению, в декабре меня не взяли на Кубок Первого канала. Не знаю, почему это произошло. Но я разговаривал с главным тренером нашей команды Лаури Марьямяки. И от него я услышал, что шансы у меня есть. Поэтому я хочу на максимально высоком уровне отыграть оставшиеся матчи в КХЛ и доказать свое право играть за сборную Финляндии. Я помню непередаваемые ощущения от Олимпиады в Сочи, на которой мы выиграли бронзовые медали. И очень хочу снова принять участие в этом празднике.
|Владимир Воробьев
|Бобби Карпентер
|Александр Еременко
|Магнус Хелльберг 40:00 (А. Скрынник 40:00)
|1-й период
|00:50
|Илья Никулин (Дан. Тарасов, И. Игнатушкин)
|Кори Кейн
|15:33
|2-й период
|23:51
|Алексей Терещенко
|Роман Граборенко
|28:30
|29:25
|Юусо Хиетанен (Я. Рылов, Дан. Тарасов)
|31:24
|Юусо Хиетанен (Д. Вишневский)
|Артур Кулда
|32:14
|3-й период
|42:08
|Яков Рылов (А. Алексеев, В. Брюквин)
|51:56
|Андрей I Алексеев
|Кайл Чипчура
|52:29
|57:33
|Михаил Варнаков (М. Карсумс)
|Лукас Локхарт (К. Лебедев)
|58:06
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)