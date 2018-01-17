СКА достаточно набрать пять очков в пяти играх, чтобы завоевать Кубок континента

После этого поражения в активе занимающего второе место в Западной конференции ЦСКА осталось 118 очков после 51 игры. Находящийся на первом месте в турнирной таблице СКА имеет на своём счету 129 очков после 51 матча. Обеим командам остаётся провести по пять игр в регулярном чемпионате.

Для завоевания Кубка континента (приз победителю регулярного чемпионата. — Прим. «Чемпионата») клубу из Санкт-Петербурга достаточно набрать пять очков либо одержать одну победу в основное время и перевести ещё один матч в дополнительное время. В этом случае питерские «армейцы» будут выше столичных «армейцев» за счёт большего количества побед в основное время.