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17 января, источник: Чемпионат.com

СКА достаточно набрать пять очков в пяти играх, чтобы завоевать Кубок континента

«Нефтехимик» на домашнем льду вырвал победу у ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Источник: РИА "Новости"

После этого поражения в активе занимающего второе место в Западной конференции ЦСКА осталось 118 очков после 51 игры. Находящийся на первом месте в турнирной таблице СКА имеет на своём счету 129 очков после 51 матча. Обеим командам остаётся провести по пять игр в регулярном чемпионате.

Для завоевания Кубка континента (приз победителю регулярного чемпионата. — Прим. «Чемпионата») клубу из Санкт-Петербурга достаточно набрать пять очков либо одержать одну победу в основное время и перевести ещё один матч в дополнительное время. В этом случае питерские «армейцы» будут выше столичных «армейцев» за счёт большего количества побед в основное время.

Нефтехимик 1:0
(0:0, 1:0, 0:0)
ЦСКА
17.01.2018, 19:30 Зрители: 4601 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Игорь Никитин
Вратари
Илья Ежов Ларс Юханссон 59:23
1-й период
03:30 Олег Пиганович
2-й период
Роман Любимов 25:50
26:36 Эрик Густафссон (Н. Филатов, Д. Секстон)
28:39
38:34
3-й период
Алексей Марченко 50:28
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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