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17 января, источник: Р-Спорт

«Слован» прервал 5-матчевую победную серию «Сочи» в КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Хоккеисты братиславского «Слована» по буллитам обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Слована» в основное время отличился Марек Гецл (44-я минута), автором победного буллита стал Юрай Микуш. У «Сочи» шайбу забросил Шон Коллинз (47).

«Сочи», выигравший до этого пять матчей подряд, 19 января примет финский «Йокерит», а «Слован» в этот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

Сочи 1:2 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Слован
17.01.2018, 19:30 Зрители: 6168 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Эдуард Занковец
Вратари
Константин Барулин Якуб Штепанек
1-й период
Мартин Реваи 16:17
2-й период
Андрей Мезарош 20:34
27:25 Андрей Иванов
Марек Гецл 31:02
Томаш Грнка 36:06
3-й период
43:04 Дмитрий Лугин
Марек Гецл (М. Реваи, Т. Грнка) 43:37
Томаш Ворачек 44:55
46:10 Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, П. Падакин)
Симон Депре 48:19
Андрей Мезарош 57:27
Андрей Мезарош 57:27
Овертайм
Симон Депре 62:12
Серия буллитов - победный бросок
Ю. Микуш
Статистика
4 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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