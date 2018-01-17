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«Слован» прервал 5-матчевую победную серию «Сочи» в КХЛ
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Хоккеисты братиславского «Слована» по буллитам обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Хоккеисты братиславского «Слована» по буллитам обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Слована» в основное время отличился Марек Гецл (44-я минута), автором победного буллита стал Юрай Микуш. У «Сочи» шайбу забросил Шон Коллинз (47).
«Сочи», выигравший до этого пять матчей подряд, 19 января примет финский «Йокерит», а «Слован» в этот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
|Сергей Зубов
|Эдуард Занковец
|Константин Барулин
|Якуб Штепанек
|1-й период
|Мартин Реваи
|16:17
|2-й период
|Андрей Мезарош
|20:34
|27:25
|Андрей Иванов
|Марек Гецл
|31:02
|Томаш Грнка
|36:06
|3-й период
|43:04
|Дмитрий Лугин
|Марек Гецл (М. Реваи, Т. Грнка)
|43:37
|Томаш Ворачек
|44:55
|46:10
|Шон I Коллинс (Ю. Йокипакка, П. Падакин)
|Симон Депре
|48:19
|Андрей Мезарош
|57:27
|Андрей Мезарош
|57:27
|Овертайм
|Симон Депре
|62:12
|Ю. Микуш
|4
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)