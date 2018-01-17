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«Барыс» отправил пятерых хоккеистов в «Торпедо»
ХК «Барыс» и ХК «Торпедо» заключили договор о временном переходе пятерых хоккеистов астанинской команды, сообщается на сайте
ХК «Барыс» и ХК «Торпедо» заключили договор о временном переходе пятерых хоккеистов астанинской команды, сообщается на сайте
Так, в «Торпедо» отправятся нападающие Никита Михайлис, Артем Лихотников, Павел Акользин и Дмитрий Шевченко, а также защитник Алексей Маклюков.
Отмечается, что сейчас хоккеисты в составе «Барыса» выступают в регулярном Чемпионате КХЛ. Решение о сроках их командирования и продолжительности их пребывания в «Торпедо» будет принимать руководство столичного клуба.