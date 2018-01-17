Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Ольга Орлова показала подросшего сына
Греф переживает, что его действия могут ускорить конец Сбербанка
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм Дакс2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.01
Ак Барс2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17.01
Нефтехимик1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
17.01
СочиБ1
Слован2
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
17 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» отправил пятерых хоккеистов в «Торпедо»

ХК «Барыс» и ХК «Торпедо» заключили договор о временном переходе пятерых хоккеистов астанинской команды, сообщается на сайте усть-каменогорского клуба.

Так, в «Торпедо» отправятся нападающие Никита Михайлис, Артем Лихотников, Павел Акользин и Дмитрий Шевченко, а также защитник Алексей Маклюков.

Отмечается, что сейчас хоккеисты в составе «Барыса» выступают в регулярном Чемпионате КХЛ. Решение о сроках их командирования и продолжительности их пребывания в «Торпедо» будет принимать руководство столичного клуба.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Промоутер Головкина назвал главного конкурента Лас-Вегаса за второй бой с "Канело" и затронул тему судейства
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Новости
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь