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17 января, источник: Р-Спорт

«Витязь» проиграл «Салавату Юлаеву» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и лишился шансов на выход в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Владимир Ткачев (17-я минута), Тему Хартикайнен (28-я), Линус Умарк (40-я) и Александр Логинов (59-я). В составе «Витязя» шайбу забросил Артем Швец-Роговой (2-я).

«Витязь», набравший 57 очков в 51 матче, после этого поражения лишился шансов подняться выше десятого места в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 80 баллами после 51 игры занимает седьмое место на Востоке.

Следующий матч «Витязь» проведет 19 января в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в этот же день примет московский ЦСКА.

Салават Юлаев 4:1
(1:1, 2:0, 1:0)
Витязь
17.01.2018, 17:00 Зрители: 6642 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Валерий Белов
Вратари
Иван Налимов Александр Самонов
1-й период
Борна Рендулич 00:36
Артем Швец-Роговой (Н. Выглазов) 01:58
03:34
16:56 Владимир Ткачев (А. Бурдасов)
2-й период
27:24 Теему Хартикайнен (Г. Панин, Ф. Ларсен)
33:47 Антон Бурдасов
Михаил Епишин 39:10
39:33 Линус Умарк (А. Бурдасов)
3-й период
Александр Панков 45:29
47:49 Григорий Панин
55:26 Теему Хартикайнен
Станислав Романов 55:26
Алексей II Семенов 56:49
58:11 Александр Логинов (В.Э. Ткачев, Ил. Зубов)
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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