«Витязь» проиграл «Салавату Юлаеву» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Владимир Ткачев (17-я минута), Тему Хартикайнен (28-я), Линус Умарк (40-я) и Александр Логинов (59-я). В составе «Витязя» шайбу забросил Артем Швец-Роговой (2-я).

«Витязь», набравший 57 очков в 51 матче, после этого поражения лишился шансов подняться выше десятого места в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 80 баллами после 51 игры занимает седьмое место на Востоке.