Дамир Рыспаев: Я выпил бутылку водки и разбил ее себе об голову

Источник: Советский спорт

«ЛЮБЛЮ ОХОТУ, КАК У ЦАРЕЙ»

Я не буду снова перечислять все «подвиги» Рыспаева. Вы их знаете, и я хотел открыть человека с другой стороны. Кажется, получилось.

— Скажи, Дамир, ты пользуешься соцсетями?

— Когда захожу во ВКонтакте, то слушаю только музыку. На разные группы не подписываюсь. Что играет у нас в раздевалке? Скриптонит, или кто что включит. Одного ди-джея нет.

— Как вас можно представить публике? Защитник?

— Знаменитый бомбардир и ассистент, — смеется Рыспаев. — Как я забиваю голы в чемпионате Казахстана? Самое главное, это происходит во время матча. Не на раскатке. Есть проходы, есть добивания, есть броски от синей линии.

— Щелчок?

— Зачем же, с кистей. Щелкать опасно, могу травмировать соперника.

— Когда с вас сняли дисквалификацию за удар игрока «Куньлуня», вы сказали: «Такого больше не повторится. Я же хороший мальчик».

— Хороший парень.

— Что в тебе есть хорошего? Любишь котят?

— Кошек в моем доме нет. Я их съел. Собак тоже.

— Не получится у меня создать тебе положительный имидж?

— Не-а.

— Тогда скажи, какие у тебя увлечения?

— Люблю охоту на снегоходах и лошадях. Да, скачу с собаками. Так раньше охотились цари на Руси. Еще в кино люблю ходить, в рестораны.

— Если кто-то приедет в Астану, что ты порекомендуешь? У вас же зимой очень холодно, а еще буран, люди летают по улице.

— У нас такой город, что выживает сильнейший. Идет естественный отбор. Унесло тебя ветром — до свиданья. Так что вы еще дойдите до места, которое я порекомендую. А я как молодой парень скажу зайти в ночной клуб Icon.

Куда на ужин? Рядом с дворцом идет аллея ресторанов. Даже ваш Сергей Светлаков открыл тут свое заведение… Не знаю, что сейчас в театре и опере идет…

— А ты ходишь в театр?

— Не то, что я не люблю. Но ни разу не пробовал.

— Если вы встретите Дамира, подарите ему билет в какой-нибудь театр.

— Да! Вдруг понравится?

«ПРИКАЛЫВАЕТ СТИЛЬ АРТЮХИНА»

— Ты защитник или нападающий? Почему тебя в «Барысе» начали в атаку ставить?

— Я переключаюсь на нападение очень легко. Что я, гол забить не могу?

— Такие игроки считаются уникальными: Дастин Бафлин, Брент Бернс…

— Теперь и Дамир Рыспаев. Когда я играю в защите, то должен не пропустить шайбу. Стараюсь действовать в силовом стиле. Не позволять сопернику хозяйничать на нашем пятачке.

Почему в атаку пошел? Раньше я был нападающим силового плана, тафгаем в кавычках. Потому что в основном тафгаи идут в атаку, чтобы было больше столкновений, борьбы на пятаке, шансов создать какую-то стычку. Но я всегда любил играть в защите и буду это делать.

— Вспомни свой самый классный хит.

— Однажды в чемпионате Казахстана я за борт выкинул хоккеиста, который был не в игре. Он на лавке сидел. Такой противный игрок. А судья не видел. Я ему ка-ак врезал! Он брык, и лежит.

— С какого игрока ты берешь пример?

— Особо ни с какого. Но вспомни видео, когда Евгений Артюхин в матче за сборную в одной смене вырубил трех финнов. Все возмущались, но ведь он сыграл по правилам. А финны лежали в ауте. Меня прикалывает такой стиль.

— Мы помним, как ты потом с Артюхиным встретился.

— Да, веселая была встреча! — Рыспаев вспоминает одну из самых известных его драк.

«НАЗАРОВ — МОЙ БАТЯ»

— У тебя есть особая подготовка в тренажерном зале? Жим, присед, тяга, работа с грушей?

— Я не делаю акцент на большие веса на штанге. Не хочу, чтобы мышцы стали деревянными, мне нужна подвижность. Работаю со своим весом. Популярен кроссфит. Я могу пойти на турник, подтянусь раз 12.

Я в зале не убиваюсь, с утра до ночи не бью грушу. Все ведь на льду от характера зависит, за счет этого побеждаешь.

— То есть ты боксом не занимаешься?

— Груша у нас висит в раздевалке. И она для всех. Просто это я попросил повесить, — смеется Рыспаев. — Но такого нет, что ребята пошли на площадку, а я в зале убиваюсь.

— Ты в уличных боях участвовал?

— Они же везде одинаковые — и в Москве, и в Астане. Молодежные стычки были всегда, когда выясняли, кто круче. Я был крупным, но ко мне приставали. Вообще мое детство было спокойным. Пухлый, сытый пацан.

Как я в хоккей попал? Потому что родился в Усть-Каменогорске, где все болеют этой игрой. А что еще там делать? Дворец спорта и завод. Только два направления в жизни человека.

Как говорил мне тренер, у игрока есть один процент таланта и 99 процентов работы. Вот я по этой формуле и живу.

— Вам многое дал Андрей Назаров.

— Конечно. Поставил в состав «Барыса», привлекал в сборную на чемпионат мира. Правда, я не попал в заявку, но в Москве побывал. Я сделал себе имя при Назарове.

— Он говорил: «Рыспаев для Казахстана — как Овечкин, раскручивает местный хоккей».

— Назаров — мой хоккейный батя. Его так все в команде называли. У нас же как большая семья.

«ХОЧУ ИГРАТЬ В АМЕРИКЕ»

— Больно разбивать бутылку об голову?

— Я так разбил бутылку в армии на присяге. Играл тогда за местный ЦСКА. А секрет в том, что я сначала эту бутылку выпил.

— Что в ней было?

— Водка.

— У тебя есть мечта?

— Хочу себя попробовать в Северной Америке.

— Да ладно!

— Есть лига АХЛ, есть лига Восточного побережья. Правда, меня не звали в АХЛ. Но сразу это не будет.

Надо пробовать. Мне уже 22 года, стиль игры позволяет там закрепиться. Да, я понимаю, что приеду, и надо будет драться со всеми. Но контракт с «Барысом» заканчивается. Почему бы не поехать? Хочу себя там проявить.

— Что на льду по кодексу чести бойцов считается самым страшным преступлением? За что ты пойдешь без раздумий наказывать соперника?

— Однажды в матче чемпионата Казахстана меня разозлил один канадец. Он на раскатке ударил клюшкой нашего игрока — по ноге, выше колена. Потому что его не поставили в состав, а он все равно оделся и вышел.

— И что?

— Я его наказал.

— Как это было?