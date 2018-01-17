Дамир Рыспаев: Я выпил бутылку водки и разбил ее себе об голову
Обозреватель «Советского спорта» во время звездной недели в Астане взял интервью у грозного защитника «Барыса» Дамира Рыспаева.
Обозреватель «Советского спорта» во время звездной недели в Астане взял интервью у грозного защитника «Барыса» Дамира Рыспаева.
«ЛЮБЛЮ ОХОТУ, КАК У ЦАРЕЙ»
Я не буду снова перечислять все «подвиги» Рыспаева. Вы их знаете, и я хотел открыть человека с другой стороны. Кажется, получилось.
— Скажи, Дамир, ты пользуешься соцсетями?
— Когда захожу во ВКонтакте, то слушаю только музыку. На разные группы не подписываюсь. Что играет у нас в раздевалке? Скриптонит, или кто что включит. Одного
— Как вас можно представить публике? Защитник?
— Знаменитый бомбардир и ассистент, — смеется Рыспаев. — Как я забиваю голы в чемпионате Казахстана? Самое главное, это происходит во время матча. Не на раскатке. Есть проходы, есть добивания, есть броски от синей линии.
— Щелчок?
— Зачем же, с кистей. Щелкать опасно, могу травмировать соперника.
— Когда с вас сняли дисквалификацию за удар игрока «Куньлуня», вы сказали: «Такого больше не повторится. Я же хороший мальчик».
— Хороший парень.
— Что в тебе есть хорошего? Любишь котят?
— Кошек в моем доме нет. Я их съел. Собак тоже.
— Не получится у меня создать тебе положительный имидж?
—
— Тогда скажи, какие у тебя увлечения?
— Люблю охоту на снегоходах и лошадях. Да, скачу с собаками. Так раньше охотились цари на Руси. Еще в кино люблю ходить, в рестораны.
— Если
— У нас такой город, что выживает сильнейший. Идет естественный отбор. Унесло тебя ветром — до свиданья. Так что вы еще дойдите до места, которое я порекомендую. А я как молодой парень скажу зайти в ночной клуб Icon.
Куда на ужин? Рядом с дворцом идет аллея ресторанов. Даже ваш Сергей Светлаков открыл тут свое заведение… Не знаю, что сейчас в театре и опере идет…
— А ты ходишь в театр?
— Не то, что я не люблю. Но ни разу не пробовал.
— Если вы встретите Дамира, подарите ему билет в
— Да! Вдруг понравится?
«ПРИКАЛЫВАЕТ СТИЛЬ АРТЮХИНА»
— Ты защитник или нападающий? Почему тебя в «Барысе» начали в атаку ставить?
— Я переключаюсь на нападение очень легко. Что я, гол забить не могу?
— Такие игроки считаются уникальными: Дастин Бафлин, Брент Бернс…
— Теперь и Дамир Рыспаев. Когда я играю в защите, то должен не пропустить шайбу. Стараюсь действовать в силовом стиле. Не позволять сопернику хозяйничать на нашем пятачке.
Почему в атаку пошел? Раньше я был нападающим силового плана, тафгаем в кавычках. Потому что в основном тафгаи идут в атаку, чтобы было больше столкновений, борьбы на пятаке, шансов создать
— Вспомни свой самый классный хит.
— Однажды в чемпионате Казахстана я за борт выкинул хоккеиста, который был не в игре. Он на лавке сидел. Такой противный игрок. А судья не видел. Я ему
— С какого игрока ты берешь пример?
— Особо ни с какого. Но вспомни видео, когда Евгений Артюхин в матче за сборную в одной смене вырубил трех финнов. Все возмущались, но ведь он сыграл по правилам. А финны лежали в ауте. Меня прикалывает такой стиль.
— Мы помним, как ты потом с Артюхиным встретился.
— Да, веселая была встреча! — Рыспаев вспоминает одну из самых известных его драк.
«НАЗАРОВ — МОЙ БАТЯ»
— У тебя есть особая подготовка в тренажерном зале? Жим, присед, тяга, работа с грушей?
— Я не делаю акцент на большие веса на штанге. Не хочу, чтобы мышцы стали деревянными, мне нужна подвижность. Работаю со своим весом. Популярен кроссфит. Я могу пойти на турник, подтянусь раз 12.
Я в зале не убиваюсь, с утра до ночи не бью грушу. Все ведь на льду от характера зависит, за счет этого побеждаешь.
— То есть ты боксом не занимаешься?
— Груша у нас висит в раздевалке. И она для всех. Просто это я попросил повесить, — смеется Рыспаев. — Но такого нет, что ребята пошли на площадку, а я в зале убиваюсь.
— Ты в уличных боях участвовал?
— Они же везде одинаковые — и в Москве, и в Астане. Молодежные стычки были всегда, когда выясняли, кто круче. Я был крупным, но ко мне приставали. Вообще мое детство было спокойным. Пухлый, сытый пацан.
Как я в хоккей попал? Потому что родился в
Как говорил мне тренер, у игрока есть один процент таланта и 99 процентов работы. Вот я по этой формуле и живу.
— Вам многое дал Андрей Назаров.
— Конечно. Поставил в состав «Барыса», привлекал в сборную на чемпионат мира. Правда, я не попал в заявку, но в Москве побывал. Я сделал себе имя при Назарове.
— Он говорил: «Рыспаев для Казахстана — как Овечкин, раскручивает местный хоккей».
— Назаров — мой хоккейный батя. Его так все в команде называли. У нас же как большая семья.
«ХОЧУ ИГРАТЬ В АМЕРИКЕ»
— Больно разбивать бутылку об голову?
— Я так разбил бутылку в армии на присяге. Играл тогда за местный ЦСКА. А секрет в том, что я сначала эту бутылку выпил.
— Что в ней было?
— Водка.
— У тебя есть мечта?
— Хочу себя попробовать в Северной Америке.
— Да ладно!
— Есть лига АХЛ, есть лига Восточного побережья. Правда, меня не звали в АХЛ. Но сразу это не будет.
Надо пробовать. Мне уже 22 года, стиль игры позволяет там закрепиться. Да, я понимаю, что приеду, и надо будет драться со всеми. Но контракт с «Барысом» заканчивается. Почему бы не поехать? Хочу себя там проявить.
— Что на льду по кодексу чести бойцов считается самым страшным преступлением? За что ты пойдешь без раздумий наказывать соперника?
— Однажды в матче чемпионата Казахстана меня разозлил один канадец. Он на раскатке ударил клюшкой нашего игрока — по ноге, выше колена. Потому что его не поставили в состав, а он все равно оделся и вышел.
— И что?
— Я его наказал.
— Как это было?
— Классно. От души!