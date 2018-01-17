Хоккеист «Ак Барса» Язьков выбыл на неопределенный срок из-за травмы

«Язьков не сыграет с “Йокеритом”, выбыл на неопределенный срок. Он на этой неделе отправится на медицинское обследование, там решится, сколько он пропустит. Также с “Йокеритом” не сыграет Александр Свитов», — заявил Смирнов журналистам.