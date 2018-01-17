Хоккеист «Ак Барса» Язьков выбыл на неопределенный срок из-за травмы
КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Никита Язьков выбыл на неопределенный срок
КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Никита Язьков выбыл на неопределенный срок
Язьков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 9 (8+1) очков при показателе полезности «+1».
«Язьков не сыграет с “Йокеритом”, выбыл на неопределенный срок. Он на этой неделе отправится на медицинское обследование, там решится, сколько он пропустит. Также с “Йокеритом” не сыграет Александр Свитов», — заявил Смирнов журналистам.
«У Зинэтулы Билялетдинова небольшое недомогание, поэтому его не было на раскатке утром. Но к матчу он будет готов», — добавил тренер «Ак Барса».
«Ак Барс» и «Йокерит» сыграют в Казани в среду, матч начнется в 19:30 мск.