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Владивостокский «Адмирал» потерял шанс на выход в плей-офф КХЛ
Один из главных итогов игрового дня — владивостокский «Адмирал» потерял шансы на выход в
Один из главных итогов игрового дня — владивостокский «Адмирал» потерял шансы на выход в
Новосибирская «Сибирь», замыкающая восьмерку сильнейших в Восточной конференции, обыграла екатеринбургский «Автомобилист» — 4:1 и стала недосягаемой для «Адмирала». На данный момент команда из Владивостока занимает 12-е место в конференции.
Отметим, что к данному моменту «Адмирал» стал пятой командой, лишившейся теоретических шансов побороться за Кубок Гагарина. На Востоке помимо «Адмирала» это тольяттинская «Лада» и «Югра», а на Западе — братиславский «Слован» и рижское «Динамо».