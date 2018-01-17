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10:42 (мск), источник: "Российская газета"

Владивостокский «Адмирал» потерял шанс на выход в плей-офф КХЛ

Один из главных итогов игрового дня — владивостокский «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф. Вчерашняя встреча дальневосточников с ярославским «Локомотивом» завершилась после подписания номера «РГ» в печать, но судьба «Адмирала» была решена в другом матче.

Новосибирская «Сибирь», замыкающая восьмерку сильнейших в Восточной конференции, обыграла екатеринбургский «Автомобилист» — 4:1 и стала недосягаемой для «Адмирала». На данный момент команда из Владивостока занимает 12-е место в конференции.

Отметим, что к данному моменту «Адмирал» стал пятой командой, лишившейся теоретических шансов побороться за Кубок Гагарина. На Востоке помимо «Адмирала» это тольяттинская «Лада» и «Югра», а на Западе — братиславский «Слован» и рижское «Динамо».

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