Новый тренер омского «Авангарда» назвал виновных в провале очередного матча

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, все-таки психология [причина поражения]. Что в матче с «Сибирью», что сегодня — мы где-то встаем, начинаем играть на удержание счета, хотя ребятам мы всегда говорим, чтобы играли 60 минут, так, как мы построили план на матч.

Но видимо что-то засело у них в голове. Надо выталкивать. Если ведем в третьем периоде, надо все равно играть так, как мы играем", — заявил Герман Титов на послематчевой пресс-конференции тренеров.

При этом тренер демонстрирует небывалую уверенность, и не допускает того, что у омского клуба могут быть трудности в предстоящем плей-офф.

«Мы не думаем об этом, готовимся от игры к игре. У меня даже мысли нет такой, что мы что-то упустим. Я думаю, все будет хорошо», — сказал Титов.