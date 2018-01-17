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03:09 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» разобрался с минским «Динамо»

Хоккеисты «Амура» из дальневосточной столицы начали с победы новую выездную серию. В Минске «тигры» обыграли местное «Динамо» со счётом 2:0. Команда набрала три очка, но осталась на девятой строчке турнирной таблицы. От «Сибири» дальневосточников по-прежнему отделяет один балл.

Совершив мощный рывок в первом периоде, хабаровчане обеспечили себе победу в Минске. Томаш Зогорна точным кистевым броском поразил ворота Юноса Энрота в большинстве, а Олег Ли сотворил голевой шедевр: войдя в зону соперника по правому флангу, он оставил не у дел опытного защитника Владимира Денисова и издевательски переиграл шведского голкипера «Динамо».

Во второй игровом отрезке хозяева имели территориальное преимущество, но воплотить его в голы не смогли. Надёжно на последнем рубеже действовал вратарь «Амура» Юха Метсола. В заключительном периоде рисунок игры практически не изменился: хабаровский голкипер трудился в воротах, полевые игроки практически не давали вздохнуть атакующим силам минчан, а быстрые форварды «тигров» периодически тревожили Юноса Энрота.

Как сообщает пресс-служба «Амура», на последних секундах матча «тигры» могли увеличить отрыв: Вячеслав Литовченко переправил шайбу на «пятачок» Томашу Зогорне, который обошёл защитника минчан и поразил уже оставленные Йонасом Энротом ворота. Однако заключительная стадия этой эффектной атаки прошла уже после финальной сирены.

«Мы усиленно готовились к матчу, поскольку домашние встречи “Динамо” проводит на высоком уровне. У нас выдалась сложная игра с минчанами в Хабаровске: команда соперника организована, технична и играет на протяжении всех 60 минут. Спасибо парням, сегодня самоотверженно играли. Забив два гола, действовали строго по установке. Ну, и конечно, поздравляю нашего вратаря с “сухарём”. В этой поездке нам важно взять очки, поскольку очень хотим попасть в зону плей-офф и будем продолжать делать всё возможное, чтобы оказаться в заветной восьмёрке», — рассказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Следующий матч хабаровская команда проведёт 18 января. В Риге «тигры» сразятся против местного «Динамо».

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