«Адмирал» одержал четвертую победу подряд

Источник: ДЕЙТА

«Адмирал» не стушевался в выездном матче против занимающего 4 место в западной конференции «Локомотива» и лихо пошел в атаку уже в первом периоде. Заброшенных шайб это не принесло, но хозяев площадки несколько смутило. Ярославцы перебросали «Адмирал» — 25 бросков за 2 периода против 11, но Никита Серебряков в воротах «моряков» был безупречен.

Основные события матча развернулись в завершающем, третьем периоде. В его начале Брендон Козун в большинстве открыл счет, оставшись на «пятачке» у наших ворот в одиночестве — 1: 0. Через 4 минуты свое большинство реализовал уже «Адмирал». Это Иван Глазков неуловимым движением бросил от синей линии, а наши нападающие закрыли Коновалову обзор — 1: 1. Прошло еще три минуты и Мищенко совершил круиз за воротами ярославцев, выдав шайбу накатывающемуся Махановскому — 1: 2.

В концовке игроки «Локомотива» прижали «Адмирал» к собственным воротам, стараясь спасти игру. Шесть полевых игроков расстреливали Никиту Серебрякова с разных дистанций. Но удача в этот вечер (и владивостокскую ночь) сопутствовала «морякам». Убежавший в контратаку Воронин за 24 секунды до финальной сирены похоронил надежды хозяев, забросив шайбу в пустые ворота — 1: 3.

Как рассказал на послематчевой пресс-конференции герой игры, отразивший 43 броска, Никита Серебряков: «Матч получился тяжелым, играли с одним из лидеров западной конференции. Команды Квартальнова всегда играют в агрессивный хоккей, много бросают с любых позиций. Спасибо партнерам, много шайб на себя поймали, в решающий момент Макс Казаков выручил — бросился под шайбу, один раз перекладина выручила. Игра была интересной».

18 января «Адмиралу» предстоит самый трудный матч сезона — выездной с великим и могучим лидером западной конференции питерским СКА.