«Адмирал» одержал четвертую победу подряд
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3: 1, сообщает DEITA. RU.
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3: 1, сообщает DEITA. RU.
«Адмирал» не стушевался в выездном матче против занимающего 4 место в западной конференции «Локомотива» и лихо пошел в атаку уже в первом периоде. Заброшенных шайб это не принесло, но хозяев площадки несколько смутило. Ярославцы перебросали «Адмирал» — 25 бросков за 2 периода против 11, но Никита Серебряков в воротах «моряков» был безупречен.
Основные события матча развернулись в завершающем, третьем периоде. В его начале Брендон Козун в большинстве открыл счет, оставшись на «пятачке» у наших ворот в одиночестве — 1: 0. Через 4 минуты свое большинство реализовал уже «Адмирал». Это Иван Глазков неуловимым движением бросил от синей линии, а наши нападающие закрыли Коновалову обзор — 1: 1. Прошло еще три минуты и Мищенко совершил круиз за воротами ярославцев, выдав шайбу накатывающемуся Махановскому — 1: 2.
Как рассказал на послематчевой
18 января «Адмиралу» предстоит самый трудный матч сезона — выездной с великим и могучим лидером западной конференции питерским СКА.
Дмитрий Санников.