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01:40 (мск), источник: Известия

Сергей Мозякин: Очень хочу попасть на Олимпиаду

Лучший бомбардир в истории национального чемпионата по хоккею — о шансах поехать на Игры в Южной Корее, проблемах магнитогорского «Металлурга» и Матче звезд КХЛ в Астане.

Источник: Известия

Десятый Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал юбилейным не только для организаторов, но и для лучшего бомбардира чемпионата — нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. Двукратный чемпион мира, шестикратный призер мировых первенств и двукратный обладатель Кубка Гагарина — единственный, кто участвовал во всех Неделях звезд КХЛ. В Астане Сергей Мозякин выступал за сборную дивизиона Валерия Харламова, которая в полуфинале проиграла команде дивизиона Анатолия Тарасова по буллитам (3:4), а затем в матче за третье место обошла представителей дивизиона Всеволода Боброва (8:4).

После завершения Недели звезд хоккея в столице Казахстана 36-летний рекордсмен по заброшенным шайбам и набранным по системе «гол+пас» очкам в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о задачах своего клуба на оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ, стремлении попасть на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане и переговорах с «Магниткой» о новом контракте.

— Как вам матч в Астане?

— Эмоции от этого мероприятия — самые позитивные. Не понравилось только то, что мы проиграли.

— Чего не хватило для победы?

— Не получилось забить в пустые ворота в конце матча. Не повезло немного — попал в штангу. Мы играли за сборную дивизиона Харламова в день 70-летия этого великого человека. Хотели одержать победу. Старались, но не получилось. Хорошо, что в матче за третье место реабилитировались. В целом порадовало, как всё было организовано в Астане: полные трибуны на арене, отличная программа. Болельщики на стадионе здорово поддерживают команды.

— Вы — единственный, кто участвовал во всех десяти Матчах звезд КХЛ. Нынешний чем-то отличался от предыдущих?

— Каждый из этих матчей в чем-то особенный. Тяжело что-то выделить, но мне всегда интересно приезжать на такие мероприятия. Эмоции всегда свежие — значит, еще не приелось участвовать в таких событиях. Конечно, ничего нового в Астане я не увидел, но в целом всё было на позитиве, с душой — а это самое главное. На Матчи звезд едешь как на праздник, порадовать болельщиков. Я еще ни разу не разочаровывался в этом.

— Не пора ли провести Матч звезд в Магнитогорске?

— Наверное, да. Все-таки это настоящий хоккейный город. Я думаю, можно даже назвать его столицей отечественного и европейского хоккея. Никто не будет против, чтобы привезти в Магнитогорск Матч звезд КХЛ.

— Полезно было отвлечься от дел клуба?

— Сейчас тяжело сказать. Возможно, нужно было перезарядиться немного, пообщаться с другими хоккеистами. А так у меня была большая травма в конце прошлого года. Только недавно вернулся после нее — еще не наигрался.

— Уже можно сказать, что «Металлург» преодолел полосу неудач, которые преследовали его большую часть сезона?

— Тяжело говорить, вышли ли мы из этой полосы. Последний матч до старта Недели звезд мы проиграли «Словану» в Братиславе (3:4). В общем, работы еще много. Все понимали, что сезон будет непростой. Ушло много ключевых игроков: Данис Зарипов, Виктор Антипин, Крис Ли, Алексей Береглазов. Последние двое вернулись в ходе сезона, но, судя по результатам, того же Даниса всё равно не хватает нашему звену. Сейчас нужно не оглядываться на проблемы и полностью отдаваться делу на тренировках и в играх. И показывать свой лучший хоккей.

— Для «Магнитки» принципиально завершить регулярный чемпионат в первой четверке на Востоке и получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

— Да, у нас есть такие задачи. Мы хотим начать плей-офф в Магнитогорске. Надо смотреть, как пойдет дальше. Сейчас трудно загадывать. Но желание провести первые два матча плей-офф на нашей арене есть. Понятно, что просто в оставшихся играх регулярного чемпионата нам не будет. Все соперники серьезные, и надо с максимальной отдачей отыграть завершающую часть «регулярки».

— По окончании сезона у вас заканчивается контракт с «Металлургом». Какие планы в дальнейшем?

— Продолжать играть в хоккей. Точно не собираюсь завершать карьеру. И хочу остаться в «Металлурге». Уже сообщил об этом клубу — переговоры ведутся, но комментировать их пока не хочу. Вы всё узнаете, когда контракт будет подписан.

— Как оцениваете шансы поехать на Олимпиаду в Пхенчхане?

— Пока трудно сказать. Очень хочу туда попасть. Я еще ни разу не выступал на Олимпийских играх. Скорее всего, это мой последний шанс в них поучаствовать. Надеюсь в оставшихся до перерыва в КХЛ играх доказать свой уровень главному тренеру национальной команды (Олегу Знарку. — «Известия»). Откровенно говоря, не могу сказать, что после травмы готов на все 100%. Но сделаю всё, чтобы прибавить и помочь нашим ребятам в Южной Корее.

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