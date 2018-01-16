Дуайер — о шансах минского «Динамо» на плей-офф: Наши парни разочарованы

«Матч был очень важен обеим командам, и мы разочарованы результатом. В первом периоде парням не удавалось распоряжаться шайбой по своему усмотрению, а «Амур» здорово сыграл в атаке, забив два гола. После этого нам было сложно догонять столь мастеровитую команду, где защита состоит исключительно из профессионалов. Здорово отработав в обороне, соперник лимитировал все наши возможности в атаке. Определенно, сегодня нам чего-то не хватило: возможно, это какой-то укус, возможно, всплеск эмоций.

Шансы на плей-офф? Конечно, сегодня парни очень разочарованы. Атака — главный компонент игры. И мы говорим об этом из матча в матч. Обсуждаем, как искать пути к воротам, как создавать больше моментов. Это требует слаженных командных взаимодействий и определенной уверенности. Но у нас пока не слишком удачно получается действовать перед чужими воротами. Из-за этого все расстроены. Тем не менее парни сражались весь сезон. И впереди еще есть несколько матчей до конца «регулярки». Мы приложим все усилия, чтобы выиграть оставшиеся поединки. Сейчас надо перефокусироваться и хорошенько подготовиться к следующей встрече, — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.