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16 января, источник: Чемпионат.com

Дуайер — о шансах минского «Динамо» на плей-офф: Наши парни разочарованы

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с хабаровским «Амуром» (0:2).

Источник: РИА "Новости"

«Матч был очень важен обеим командам, и мы разочарованы результатом. В первом периоде парням не удавалось распоряжаться шайбой по своему усмотрению, а «Амур» здорово сыграл в атаке, забив два гола. После этого нам было сложно догонять столь мастеровитую команду, где защита состоит исключительно из профессионалов. Здорово отработав в обороне, соперник лимитировал все наши возможности в атаке. Определенно, сегодня нам чего-то не хватило: возможно, это какой-то укус, возможно, всплеск эмоций.

Шансы на плей-офф? Конечно, сегодня парни очень разочарованы. Атака — главный компонент игры. И мы говорим об этом из матча в матч. Обсуждаем, как искать пути к воротам, как создавать больше моментов. Это требует слаженных командных взаимодействий и определенной уверенности. Но у нас пока не слишком удачно получается действовать перед чужими воротами. Из-за этого все расстроены. Тем не менее парни сражались весь сезон. И впереди еще есть несколько матчей до конца «регулярки». Мы приложим все усилия, чтобы выиграть оставшиеся поединки. Сейчас надо перефокусироваться и хорошенько подготовиться к следующей встрече, — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

Динамо Мн 0:2
(0:2, 0:0, 0:0)
Амур
16.01.2018, 19:30 Зрители: 10234 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Андрей Мартемьянов
Вратари
Юнас Энрот 58:46 Юха Метсола
1-й период
02:19
05:09 Владимир Денисов
Томаш Зогорна (О. Ли, А. Бывальцев) 05:58
Олег Ли (Я. Хабаров, В. Атюшов) 18:59
3-й период
Александр I Пикар 46:01
48:41 Дмитрий Буйницкий
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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