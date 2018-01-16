Тренер «Динамо» Воробьев назвал предстоящую игру со «Спартаком» матчем за 15 очков

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Динамо» на своем льду переиграло «Куньлунь» со счетом 5:2, лишив китайскую команду математических шансов на попадание в плей-офф.

«Все мои мысли уже сейчас связаны со следующим матчем со “Спартаком”. Это будет игра не за три очка, а за пятнадцать. Соперник очень серьезный. Нужно выходить, биться и побеждать — другого пути у нас нет», — считает Воробьев.

Динамовцы благодаря победе догнали по очкам «Спартак», но провели на матч больше и остались на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые располагаются на восьмой позиции. Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится 18 января.