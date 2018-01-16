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16 января, источник: ТАСС

Тренер «Динамо» Воробьев назвал предстоящую игру со «Спартаком» матчем за 15 очков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев считает следующий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком» ключевым в борьбе за попадание в плей-офф. Такое мнение он выразил на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Динамо» на своем льду переиграло «Куньлунь» со счетом 5:2, лишив китайскую команду математических шансов на попадание в плей-офф.

«Все мои мысли уже сейчас связаны со следующим матчем со “Спартаком”. Это будет игра не за три очка, а за пятнадцать. Соперник очень серьезный. Нужно выходить, биться и побеждать — другого пути у нас нет», — считает Воробьев.

Динамовцы благодаря победе догнали по очкам «Спартак», но провели на матч больше и остались на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые располагаются на восьмой позиции. Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится 18 января.

«Динамо» принимала участие во всех розыгрышах Кубка Гагарина в истории. «Спартак» не попадал в плей-офф с сезона-2010/11.

ХК Динамо 5:2
(1:0, 2:0, 2:2)
Куньлунь
16.01.2018, 19:30 Зрители: 4758 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Бобби Карпентер
Вратари
Александр Еременко Магнус Хелльберг 40:00 (А. Скрынник 40:00)
1-й период
00:50 Илья Никулин (Дан. Тарасов, И. Игнатушкин)
Кори Кейн 15:33
2-й период
23:51 Алексей Терещенко
Роман Граборенко 28:30
29:25 Юусо Хиетанен (Я. Рылов, Дан. Тарасов)
31:24 Юусо Хиетанен (Д. Вишневский)
Артур Кулда 32:14
3-й период
42:08 Яков Рылов (А. Алексеев, В. Брюквин)
51:56 Андрей I Алексеев
Кайл Чипчура 52:29
57:33 Михаил Варнаков (М. Карсумс)
Лукас Локхарт (К. Лебедев) 58:06
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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