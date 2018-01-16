Павел Дацюк: После плей-офф будет видно, кому пошла на пользу пауза на Олимпиаду

Источник: AFP 2018

— Интересная игра получилась, — начал Дацюк. — Со «Спартаком» всегда принципиальные матчи, много ребят в этом году перешло в эту команду. Все хотят доказать. Спасибо болельщикам — полный стадион пришел.

— Пропустили шайбу в меньшинстве после нелепого удаления. Бывают удаления глупее, чем за нарушение процедуры вбрасывания?

— Бывают и еще глупее удаления. Но пропустили… Получилось достаточно нехоккейное удаление. Не будем говорить, чья эта вина. Но все равно надо играть, какое бы удаление не было.

— Третий период провели слабее. Это включился режим экономии сил или «Спартак» прибавил?

— Тяжело сказать. Нет такого «экономного» режима. Стараешься играть в полную силу. Игра быстро меняется, могут забить один-два и все перевернется. Команда может почувствовать уверенность, и тяжело будет догонять, придумывать.

— Скоро Олимпиада. Как ваше самочувствие?

— Потихонечку, все идет по плану. Надеюсь, все будет хорошо.

— Уже финишная прямая регулярки: осталось три игры до перерыва, СКА еще не выиграл чемпионат. Это все имеет значение?

— Все понимают, к чему готовиться. Идет подготовка к главному событию этого года для хоккея. Все стараются попасть в сборную.

— Как может сказаться пауза на Олимпиаду?