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16 января, источник: Спорт-Экспресс

Павел Дацюк: После плей-офф будет видно, кому пошла на пользу пауза на Олимпиаду

Капитан СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) не ответил на вопрос о важности победы в регулярке. По словам форварда, на данный момент все хоккеисты готовятся к Олимпийским играм-2018.

Источник: AFP 2018

— Интересная игра получилась, — начал Дацюк. — Со «Спартаком» всегда принципиальные матчи, много ребят в этом году перешло в эту команду. Все хотят доказать. Спасибо болельщикам — полный стадион пришел.

— Пропустили шайбу в меньшинстве после нелепого удаления. Бывают удаления глупее, чем за нарушение процедуры вбрасывания?

— Бывают и еще глупее удаления. Но пропустили… Получилось достаточно нехоккейное удаление. Не будем говорить, чья эта вина. Но все равно надо играть, какое бы удаление не было.

— Третий период провели слабее. Это включился режим экономии сил или «Спартак» прибавил?

— Тяжело сказать. Нет такого «экономного» режима. Стараешься играть в полную силу. Игра быстро меняется, могут забить один-два и все перевернется. Команда может почувствовать уверенность, и тяжело будет догонять, придумывать.

— Скоро Олимпиада. Как ваше самочувствие?

— Потихонечку, все идет по плану. Надеюсь, все будет хорошо.

— Уже финишная прямая регулярки: осталось три игры до перерыва, СКА еще не выиграл чемпионат. Это все имеет значение?

— Все понимают, к чему готовиться. Идет подготовка к главному событию этого года для хоккея. Все стараются попасть в сборную.

— Как может сказаться пауза на Олимпиаду?

— Трудно сказать — для каждой команды она пройдет по-своему. Кто-то будет заниматься, кто-то будет отдыхать. После плей-офф будет видно, кому она пошла на пользу…

СКА 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Спартак
16.01.2018, 19:30 Зрители: 12342 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Вадим Епанчинцев
Вратари
Микко Коскинен Александр Трушков
1-й период
03:02 Сергей Калинин (П. Дацюк, И. Ковальчук)
Дмитрий Юдин 08:11
16:56 Сергей Широков (Д. Хафизуллин, В. Гавриков)
2-й период
Илья Талалуев 35:52
36:01 Антон Белов
39:31 Патрик Торесен (И. Каблуков, В. Войнов)
3-й период
41:02
Лукаш Радил (В. Лаюнен, Д. Калинин) 41:30
46:25 Евгений Кетов (И. Каблуков, П. Торесен)
56:39 Артем Зуб
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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Россия
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