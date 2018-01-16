«Торпедо» по буллитам победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась победой «Торпедо» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Северстали» шайбы забросили Александр Щербина (6-я минута), Павел Чернов (26) и Александр Евсеенков (42). У «Торпедо» отличились Денис Баранцев (17), Владимир Галузин (24) и Каспарс Даугавиньш (56). Победу нижегородцам в серии буллитов принес Денис Паршин.

После 53 матчей в активе «Торпедо» 84 очка и пятое место в таблице Западной конференции, «Северсталь» (51 игра, 76 очков) идет седьмой.