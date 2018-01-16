«Торпедо» по буллитам победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на выезде по буллитам добились победы над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на выезде по буллитам добились победы над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась победой «Торпедо» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Северстали» шайбы забросили Александр Щербина (6-я минута), Павел Чернов (26) и Александр Евсеенков (42). У «Торпедо» отличились Денис Баранцев (17), Владимир Галузин (24) и Каспарс Даугавиньш (56). Победу нижегородцам в серии буллитов принес Денис Паршин.
После 53 матчей в активе «Торпедо» 84 очка и пятое место в таблице Западной конференции, «Северсталь» (51 игра, 76 очков) идет седьмой.
Следующий матч «Северсталь» проведет 18 января дома против ярославского «Локомотива», а спустя два дня вновь сыграет с «Торпедо», но уже в Нижнем Новгороде.
|Северсталь
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3:4 Б
(1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
|Торпедо НН
|Александр Гулявцев
|Петерис Скудра
|Юлиус Гудачек
|Иван Лисутин
|1-й период
|05:15
|Александр Щербина (М. Странски, В. Кудако)
|14:46
|Руслан Карлин
|Денис Баранцев (Е. Дугин, К. Даугавиньш)
|16:30
|17:44
|Константин Корнеев
|2-й период
|Владимир Галузин
|23:28
|Егор Дугин
|23:50
|25:14
|Павел Чернов (Д. Кагарлицкий)
|Денис Баранцев
|28:11
|Джеффри Кинрейд
|39:19
|3-й период
|Сергей Костицын
|40:17
|41:12
|Александр Евсеенков (А. Бумагин)
|Каспарс Даугавиньш (Ф. Беляков)
|55:27
|Овертайм
|Роберт Саболич
|63:39
|Д. Паршин
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)