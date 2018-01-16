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16 января, источник: Р-Спорт

«Торпедо» по буллитам победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на выезде по буллитам добились победы над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась победой «Торпедо» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Северстали» шайбы забросили Александр Щербина (6-я минута), Павел Чернов (26) и Александр Евсеенков (42). У «Торпедо» отличились Денис Баранцев (17), Владимир Галузин (24) и Каспарс Даугавиньш (56). Победу нижегородцам в серии буллитов принес Денис Паршин.

После 53 матчей в активе «Торпедо» 84 очка и пятое место в таблице Западной конференции, «Северсталь» (51 игра, 76 очков) идет седьмой.

Следующий матч «Северсталь» проведет 18 января дома против ярославского «Локомотива», а спустя два дня вновь сыграет с «Торпедо», но уже в Нижнем Новгороде.

Северсталь 3:4 Б
(1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Торпедо НН
16.01.2018, 19:00 Зрители: 5015 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Петерис Скудра
Вратари
Юлиус Гудачек Иван Лисутин
1-й период
05:15 Александр Щербина (М. Странски, В. Кудако)
14:46 Руслан Карлин
Денис Баранцев (Е. Дугин, К. Даугавиньш) 16:30
17:44 Константин Корнеев
2-й период
Владимир Галузин 23:28
Егор Дугин 23:50
25:14 Павел Чернов (Д. Кагарлицкий)
Денис Баранцев 28:11
Джеффри Кинрейд 39:19
3-й период
Сергей Костицын 40:17
41:12 Александр Евсеенков (А. Бумагин)
Каспарс Даугавиньш (Ф. Беляков) 55:27
Овертайм
Роберт Саболич 63:39
Серия буллитов - победный бросок
Д. Паршин
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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Северсталь
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