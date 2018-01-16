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СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
ТАСС, 16 января.
ТАСС, 16 января.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (4-я минута), Сергей Широков (17), Патрик Торесен (40) и Евгений Кетов (47). У проигравших отличился Лукаш Радил (42). Для СКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 51 матче 129 очков, «Спартак» с 75 очками идет восьмым.
В следующем матче СКА примет владивостокский «Адмирал», «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 18 января.
|Олег Знарок
|Вадим Епанчинцев
|Микко Коскинен
|Александр Трушков
|1-й период
|03:02
|Сергей Калинин (П. Дацюк, И. Ковальчук)
|Дмитрий Юдин
|08:11
|16:56
|Сергей Широков (Д. Хафизуллин, В. Гавриков)
|2-й период
|Илья Талалуев
|35:52
|36:01
|Антон Белов
|39:31
|Патрик Торесен (И. Каблуков, В. Войнов)
|3-й период
|41:02
|Лукаш Радил (В. Лаюнен, Д. Калинин)
|41:30
|46:25
|Евгений Кетов (И. Каблуков, П. Торесен)
|56:39
|Артем Зуб
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)