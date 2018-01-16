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16 января, источник: ТАСС

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

ТАСС, 16 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (4-я минута), Сергей Широков (17), Патрик Торесен (40) и Евгений Кетов (47). У проигравших отличился Лукаш Радил (42). Для СКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 51 матче 129 очков, «Спартак» с 75 очками идет восьмым.

В следующем матче СКА примет владивостокский «Адмирал», «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 18 января.

СКА 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Спартак
16.01.2018, 19:30 Зрители: 12342 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Вадим Епанчинцев
Вратари
Микко Коскинен Александр Трушков
1-й период
03:02 Сергей Калинин (П. Дацюк, И. Ковальчук)
Дмитрий Юдин 08:11
16:56 Сергей Широков (Д. Хафизуллин, В. Гавриков)
2-й период
Илья Талалуев 35:52
36:01 Антон Белов
39:31 Патрик Торесен (И. Каблуков, В. Войнов)
3-й период
41:02
Лукаш Радил (В. Лаюнен, Д. Калинин) 41:30
46:25 Евгений Кетов (И. Каблуков, П. Торесен)
56:39 Артем Зуб
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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