«Куньлунь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

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У хозяев отличились Илья Никулин (1-я минута), Юусо Хиетанен (30, 32), Яков Рылов (43) и Михаил Варнаков (58). В составе гостей шайбы забросили Кайл Чипчура (53) и Лукас Локхарт (59). Варнаков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Пекинская команда лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ, так как ранее соперник по Восточной конференции «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.

«Куньлунь» с 58 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Динамо» с 75 баллами идет девятым в Западной конференции. Если пекинский клуб одержит победы во всех оставшихся матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, он не сможет подняться до восьмого места, которое дает право выступить в плей-офф.

«Куньлунь» в следующем матче сыграет в гостях с минским «Динамо» 17 января, московское «Динамо» дома встретится со столичным «Спартаком» 18 января.