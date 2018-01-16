«Куньлунь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У хозяев отличились Илья Никулин (1-я минута), Юусо Хиетанен (30, 32), Яков Рылов (43) и Михаил Варнаков (58). В составе гостей шайбы забросили Кайл Чипчура (53) и Лукас Локхарт (59). Варнаков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
Пекинская команда лишилась шансов на выход в
«Куньлунь» с 58 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Динамо» с 75 баллами идет девятым в Западной конференции. Если пекинский клуб одержит победы во всех оставшихся матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, он не сможет подняться до восьмого места, которое дает право выступить в
«Куньлунь» в следующем матче сыграет в гостях с минским «Динамо» 17 января, московское «Динамо» дома встретится со столичным «Спартаком» 18 января.
В других матчах дня ярославский «Локомотив» дома проиграл владивостокскому «Адмиралу» (1:3), нижегородское «Торпедо» в гостях победило череповецкую «Северсталь» (4:3 Б), минское «Динамо» дома проиграло хабаровскому «Амуру» (0:2).
|Владимир Воробьев
|Бобби Карпентер
|Александр Еременко
|Магнус Хелльберг 40:00 (А. Скрынник 40:00)
|1-й период
|00:50
|Илья Никулин (Дан. Тарасов, И. Игнатушкин)
|Кори Кейн
|15:33
|2-й период
|23:51
|Алексей Терещенко
|Роман Граборенко
|28:30
|29:25
|Юусо Хиетанен (Я. Рылов, Дан. Тарасов)
|31:24
|Юусо Хиетанен (Д. Вишневский)
|Артур Кулда
|32:14
|3-й период
|42:08
|Яков Рылов (А. Алексеев, В. Брюквин)
|51:56
|Андрей I Алексеев
|Кайл Чипчура
|52:29
|57:33
|Михаил Варнаков (М. Карсумс)
|Лукас Локхарт (К. Лебедев)
|58:06
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)