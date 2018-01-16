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16 января, источник: ТАСС

«Куньлунь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

У хозяев отличились Илья Никулин (1-я минута), Юусо Хиетанен (30, 32), Яков Рылов (43) и Михаил Варнаков (58). В составе гостей шайбы забросили Кайл Чипчура (53) и Лукас Локхарт (59). Варнаков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Пекинская команда лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ, так как ранее соперник по Восточной конференции «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.

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«Куньлунь» с 58 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Динамо» с 75 баллами идет девятым в Западной конференции. Если пекинский клуб одержит победы во всех оставшихся матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, он не сможет подняться до восьмого места, которое дает право выступить в плей-офф.

«Куньлунь» в следующем матче сыграет в гостях с минским «Динамо» 17 января, московское «Динамо» дома встретится со столичным «Спартаком» 18 января.

В других матчах дня ярославский «Локомотив» дома проиграл владивостокскому «Адмиралу» (1:3), нижегородское «Торпедо» в гостях победило череповецкую «Северсталь» (4:3 Б), минское «Динамо» дома проиграло хабаровскому «Амуру» (0:2).

ХК Динамо 5:2
(1:0, 2:0, 2:2)
Куньлунь
16.01.2018, 19:30 Зрители: 4758 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Бобби Карпентер
Вратари
Александр Еременко Магнус Хелльберг 40:00 (А. Скрынник 40:00)
1-й период
00:50 Илья Никулин (Дан. Тарасов, И. Игнатушкин)
Кори Кейн 15:33
2-й период
23:51 Алексей Терещенко
Роман Граборенко 28:30
29:25 Юусо Хиетанен (Я. Рылов, Дан. Тарасов)
31:24 Юусо Хиетанен (Д. Вишневский)
Артур Кулда 32:14
3-й период
42:08 Яков Рылов (А. Алексеев, В. Брюквин)
51:56 Андрей I Алексеев
Кайл Чипчура 52:29
57:33 Михаил Варнаков (М. Карсумс)
Лукас Локхарт (К. Лебедев) 58:06
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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