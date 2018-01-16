«Адмирал» победил «Локомотив» в первом матче под руководством Леонтьева
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Глазков (47-я минута), Иван Мищенко (50) и Кирилл Воронин (60). У «Локомотива» отличился Брэндон Козун (43).
Ранее во вторник «Адмирал» лишился шансов на выход в
В воскресенье пост главного тренера «Адмирала» покинул Андрей Разин, исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Леонтьев.
«Локомотив» 18 января на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Адмирал», одержавший 4-ю победу подряд, в тот же день в гостях встретится с
|Дмитрий Квартальнов
|Олег Леонтьев
|Илья Коновалов 58:54 (И. Коновалов 59:36)
|Никита Серебряков
|1-й период
|Владимир Бутузов
|04:02
|Назир Гичибеков
|08:42
|10:49
|Андрей Локтионов
|15:07
|Павел Красковский
|2-й период
|20:40
|Самвел Мнацян
|24:48
|36:35
|3-й период
|Вадим Перескоков
|41:22
|42:16
|Брэндон Козун (Я. Накладал, П. Контиола)
|45:42
|Егор Фатеев
|Иван Глазков (К. Воронин)
|46:42
|Иван Мищенко (П. Махановский)
|49:56
|Кирилл Воронин (Ив. Глазков)
|п.в.
|59:36
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)