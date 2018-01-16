«Адмирал» победил «Локомотив» в первом матче под руководством Леонтьева

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Глазков (47-я минута), Иван Мищенко (50) и Кирилл Воронин (60). У «Локомотива» отличился Брэндон Козун (43).

Ранее во вторник «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ после того, как новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (4:1).

В воскресенье пост главного тренера «Адмирала» покинул Андрей Разин, исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Леонтьев.