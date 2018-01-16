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16 января, источник: Р-Спорт

«Адмирал» победил «Локомотив» в первом матче под руководством Леонтьева

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Глазков (47-я минута), Иван Мищенко (50) и Кирилл Воронин (60). У «Локомотива» отличился Брэндон Козун (43).

Ранее во вторник «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ после того, как новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (4:1).

В воскресенье пост главного тренера «Адмирала» покинул Андрей Разин, исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Леонтьев.

«Локомотив» 18 января на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Адмирал», одержавший 4-ю победу подряд, в тот же день в гостях встретится с санкт-петербургским СКА.

Локомотив 1:3
(0:0, 0:0, 1:3)
Адмирал
16.01.2018, 19:00 Зрители: 7325 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Олег Леонтьев
Вратари
Илья Коновалов 58:54 (И. Коновалов 59:36) Никита Серебряков
1-й период
Владимир Бутузов 04:02
Назир Гичибеков 08:42
10:49 Андрей Локтионов
15:07 Павел Красковский
2-й период
20:40
Самвел Мнацян 24:48
36:35
3-й период
Вадим Перескоков 41:22
42:16 Брэндон Козун (Я. Накладал, П. Контиола)
45:42 Егор Фатеев
Иван Глазков (К. Воронин) 46:42
Иван Мищенко (П. Махановский) 49:56
Кирилл Воронин (Ив. Глазков) п.в. 59:36
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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