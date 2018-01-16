Хоккеисты минского «Динамо» проиграли хабаровскому «Амуру» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Сегодняшний поединок минчане начали сумбурно и сразу «заработали» два удаления. Если при первой игре в меньшинстве подопечные Горди Дуайера отстояли свои ворота, то удаление капитана команды Владимира Денисова обернулось голом, автором которого стал чешский легионер гостей Томаш Зогорна. Пропустив шайбу, хозяева бросились отыгрываться, много атаковали, но сравнять счет не смогли, а за минуту до первого перерыва Олег Ли воспользовался ошибкой динамовской обороны и во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота.