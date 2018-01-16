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16 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли хабаровскому «Амуру» в домашнем матче чемпионата КХЛ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли хабаровскому «Амуру» со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок минчане начали сумбурно и сразу «заработали» два удаления. Если при первой игре в меньшинстве подопечные Горди Дуайера отстояли свои ворота, то удаление капитана команды Владимира Денисова обернулось голом, автором которого стал чешский легионер гостей Томаш Зогорна. Пропустив шайбу, хозяева бросились отыгрываться, много атаковали, но сравнять счет не смогли, а за минуту до первого перерыва Олег Ли воспользовался ошибкой динамовской обороны и во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота.

Во втором и третьем периодах динамовцы приложили немало усилий, чтобы догнать соперников, но не смогли забросить ни одной шайбы.

Минское «Динамо» по-прежнему занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 50 проведенных матчах. Следующий поединок «зубры» проведут на своей площадке 18 января против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Динамо Мн 0:2
(0:2, 0:0, 0:0)
Амур
16.01.2018, 19:30 Зрители: 10234 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Андрей Мартемьянов
Вратари
Юнас Энрот 58:46 Юха Метсола
1-й период
02:19
05:09 Владимир Денисов
Томаш Зогорна (О. Ли, А. Бывальцев) 05:58
Олег Ли (Я. Хабаров, В. Атюшов) 18:59
3-й период
Александр I Пикар 46:01
48:41 Дмитрий Буйницкий
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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