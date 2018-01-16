Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Лады» и решение не взять на выезд Вея и еще трех игроков

Игра в Тольятти завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3. При этом «Барыс» дважды вел в счете, но в итоге потерпел девятое подряд поражение.

На гостевую серию из двух игр «Барыс» отправился без четырех игроков — в Астане остались нападающий сборной Казахстана Константин Пушкарев и еще три канадских форварда — Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане. В официальном заявлении клуба такое решение объясняется «снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних играх».

— Матч был непростым. Предупреждали ребят. Уже долго не можем выиграть. Именно дисциплина хромает у нас — сыграть до конца все 60 минут. Опять не дотерпели. Ошибка, получаем гол — вот и вся игра, — сказал после матча с «Ладой» Мамбеталиев.

— На этот выезд вы не взяли четверых игроков. Они еще могут вернуться в состав?

— Скорее всего, они не вернутся в состав. Игровое время у них очень большое, они все время выходят в большинстве, но за три матча они делают два броска. Дали возможность сыграть молодым ребятам, которые хотят играть и побеждать, и я думаю, что они будут это делать.

Также прошедшую игру прокомментировал главный тренер «Лады» Артис Аболс, который залогом победы назвал перестановки в третьем периоде.

— Очень волнообразная игра в нашем исполнении. Вроде неплохой первый период. В перерыве я ребятам сказал, что счет хороший, но качество игры надо улучшать. В начале второго периода было более-менее, го потом и в начале третьего — «Барыс» тянул нас на свою игру. Мы же сбились на индивидуальную игру. По ходу третьего периоде перекроили звенья — начали играть в три звена, что-то стало получаться и нашли способ выиграть матч — хоть и овертайме, но победили, — сказал Аболс.