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16 января, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Лады» и решение не взять на выезд Вея и еще трех игроков

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Лады», передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Тольятти завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3. При этом «Барыс» дважды вел в счете, но в итоге потерпел девятое подряд поражение.

На гостевую серию из двух игр «Барыс» отправился без четырех игроков — в Астане остались нападающий сборной Казахстана Константин Пушкарев и еще три канадских форварда — Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане. В официальном заявлении клуба такое решение объясняется «снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних играх».

— Матч был непростым. Предупреждали ребят. Уже долго не можем выиграть. Именно дисциплина хромает у нас — сыграть до конца все 60 минут. Опять не дотерпели. Ошибка, получаем гол — вот и вся игра, — сказал после матча с «Ладой» Мамбеталиев.

— На этот выезд вы не взяли четверых игроков. Они еще могут вернуться в состав?

— Скорее всего, они не вернутся в состав. Игровое время у них очень большое, они все время выходят в большинстве, но за три матча они делают два броска. Дали возможность сыграть молодым ребятам, которые хотят играть и побеждать, и я думаю, что они будут это делать.

Также прошедшую игру прокомментировал главный тренер «Лады» Артис Аболс, который залогом победы назвал перестановки в третьем периоде.

— Очень волнообразная игра в нашем исполнении. Вроде неплохой первый период. В перерыве я ребятам сказал, что счет хороший, но качество игры надо улучшать. В начале второго периода было более-менее, го потом и в начале третьего — «Барыс» тянул нас на свою игру. Мы же сбились на индивидуальную игру. По ходу третьего периоде перекроили звенья — начали играть в три звена, что-то стало получаться и нашли способ выиграть матч — хоть и овертайме, но победили, — сказал Аболс.

Отметим, что Мамбеталиев возглавил «Барыс» 1 января после отставки Евгения Корешкова. Он проиграл все четыре стартовых матча. При этом «Барыс» в игре с «Ладой» в впервые набрал хотя бы одно очко в КХЛ под руководством Мамбеталиева.

Лада 4:3 ОТ
(2:1, 0:2, 1:0)
Барыс
16.01.2018, 18:00 Зрители: 5112 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Лазушин Хенрик Карлссон
1-й период
00:59 Дмитрий I Воробьев
03:27 Василий Стрельцов
Алексей Маклюков (Н. Михайлис, А. Сагадеев) 03:52
06:36 Денис Зернов (А. Аляев)
Александр Липин 08:16
16:44 Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
Роман Старченко 16:57
17:40 Артем Аляев
2-й период
Роман Старченко (Т. Жайлауов) 31:20
39:27 Игорь Скороходов
Роман Старченко (Н. Доус, К. Даллмэн) 39:56
3-й период
45:04 Кирилл Дьяков
53:11 Чарльз Геноуэй (А. Мастрюков, С. Бочаров)
Овертайм
60:48 Алексей Мастрюков (Ч. Геноуэй)
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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