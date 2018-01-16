Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Лады» и решение не взять на выезд Вея и еще трех игроков
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Лады», передает корреспондент Vesti.kz.
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Лады», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Тольятти завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3. При этом «Барыс» дважды вел в счете, но в итоге потерпел девятое подряд поражение.
На гостевую серию из двух игр «Барыс» отправился без четырех игроков — в Астане остались нападающий сборной Казахстана Константин Пушкарев и еще три канадских форварда — Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане. В официальном заявлении клуба такое решение объясняется «снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних играх».
— Матч был непростым. Предупреждали ребят. Уже долго не можем выиграть. Именно дисциплина хромает у нас — сыграть до конца все 60 минут. Опять не дотерпели. Ошибка, получаем гол — вот и вся игра, — сказал после матча с «Ладой» Мамбеталиев.
— На этот выезд вы не взяли четверых игроков. Они еще могут вернуться в состав?
— Скорее всего, они не вернутся в состав. Игровое время у них очень большое, они все время выходят в большинстве, но за три матча они делают два броска. Дали возможность сыграть молодым ребятам, которые хотят играть и побеждать, и я думаю, что они будут это делать.
Также прошедшую игру прокомментировал главный тренер «Лады» Артис Аболс, который залогом победы назвал перестановки в третьем периоде.
— Очень волнообразная игра в нашем исполнении. Вроде неплохой первый период. В перерыве я ребятам сказал, что счет хороший, но качество игры надо улучшать. В начале второго периода было
Отметим, что Мамбеталиев возглавил «Барыс» 1 января после отставки Евгения Корешкова. Он проиграл все четыре стартовых матча. При этом «Барыс» в игре с «Ладой» в впервые набрал хотя бы одно очко в КХЛ под руководством Мамбеталиева.
|Артис Аболс
|Галым Мамбеталиев
|Александр Лазушин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:59
|Дмитрий I Воробьев
|03:27
|Василий Стрельцов
|Алексей Маклюков (Н. Михайлис, А. Сагадеев)
|03:52
|06:36
|Денис Зернов (А. Аляев)
|Александр Липин
|08:16
|16:44
|Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
|Роман Старченко
|16:57
|17:40
|Артем Аляев
|2-й период
|Роман Старченко (Т. Жайлауов)
|31:20
|39:27
|Игорь Скороходов
|Роман Старченко (Н. Доус, К. Даллмэн)
|39:56
|3-й период
|45:04
|Кирилл Дьяков
|53:11
|Чарльз Геноуэй (А. Мастрюков, С. Бочаров)
|Овертайм
|60:48
|Алексей Мастрюков (Ч. Геноуэй)
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)