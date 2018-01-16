«Барыс» проиграл худшей команде Восточной конференции и потерпел девятое подряд поражение в КХЛ

Игра проходила сегодня, 16 января, в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

На выезд «Барыс» отправился без четырех нападающих — Константин Пушкарев, Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане и занимаются по индивидуальной программе. В официальном заявлении клуба такое решение объясняется «снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних играх».

В матче с «Ладой» первым отличился «Барыс». На четвертой минуте российский защитник Алексей Маклюков удачно сыграл в большинстве и вывел гостей вперед. На перерыв же команды ушли при преимуществе «Лады», у которой на седьмой минуте отличился Денис Зернов, а на 17-й — Игорь Скороходов.

Второй период остался за «Барысом». Дубль оформил Роман Старченко, который в этом матче играл в первом звене. Первую шайбу казахстанский нападающий забросил на 32-й минуте, а засчитали ее лишь после видеопросмотра. Второй гол Старченко провел за четыре секунды до перерыва, отличившись в большинстве.

Удержать или развить преимущество в третьем периоде «Барыс» не смог. На 54-й минуте канадский защитник «Лады» Чарлз Геноуэй сравнял счет. В итоге матч перешел в овертайм, где сильнее оказались хозяева.

Для «Барыса» это поражение стало девятым подряд и 30-м в 51-м матче этого сезона. С 64 очками астанинский клуб идет десятым в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь «Лада» подходила к матчу против «Барыса» в статусе худшей команды «Востока», но победа позволила ей подняться на предпоследнее, 13-е, место.