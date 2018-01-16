Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей
На тайском курорте арестовали 22-летнюю россиянку
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Аризона Койотс2
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
Хоккей. КХЛ
16.01
СКА4
Спартак1
Хоккей. КХЛ
16.01
Динамо Мн0
Амур2
Хоккей. КХЛ
16.01
ХК Динамо5
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
16.01
Локомотив1
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
16.01
СеверстальБ3
Торпедо НН4
Хоккей. КХЛ
16.01
ЛадаОТ4
Барыс3
Все события
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
16 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл худшей команде Восточной конференции и потерпел девятое подряд поражение в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Ладе» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 16 января, в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

На выезд «Барыс» отправился без четырех нападающих — Константин Пушкарев, Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане и занимаются по индивидуальной программе. В официальном заявлении клуба такое решение объясняется «снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних играх».

В матче с «Ладой» первым отличился «Барыс». На четвертой минуте российский защитник Алексей Маклюков удачно сыграл в большинстве и вывел гостей вперед. На перерыв же команды ушли при преимуществе «Лады», у которой на седьмой минуте отличился Денис Зернов, а на 17-й — Игорь Скороходов.

Второй период остался за «Барысом». Дубль оформил Роман Старченко, который в этом матче играл в первом звене. Первую шайбу казахстанский нападающий забросил на 32-й минуте, а засчитали ее лишь после видеопросмотра. Второй гол Старченко провел за четыре секунды до перерыва, отличившись в большинстве.

Удержать или развить преимущество в третьем периоде «Барыс» не смог. На 54-й минуте канадский защитник «Лады» Чарлз Геноуэй сравнял счет. В итоге матч перешел в овертайм, где сильнее оказались хозяева.

Для «Барыса» это поражение стало девятым подряд и 30-м в 51-м матче этого сезона. С 64 очками астанинский клуб идет десятым в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь «Лада» подходила к матчу против «Барыса» в статусе худшей команды «Востока», но победа позволила ей подняться на предпоследнее, 13-е, место.

Следующий матч «Барыс» проведет 18 января в Екатеринбурге. Матч с «Автомобилистом» начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет телеканал QazSport.

Лада 4:3 ОТ
(2:1, 0:2, 1:0)
Барыс
16.01.2018, 18:00 Зрители: 5112 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Лазушин Хенрик Карлссон
1-й период
00:59 Дмитрий I Воробьев
03:27 Василий Стрельцов
Алексей Маклюков (Н. Михайлис, А. Сагадеев) 03:52
06:36 Денис Зернов (А. Аляев)
Александр Липин 08:16
16:44 Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
Роман Старченко 16:57
17:40 Артем Аляев
2-й период
Роман Старченко (Т. Жайлауов) 31:20
39:27 Игорь Скороходов
Роман Старченко (Н. Доус, К. Даллмэн) 39:56
3-й период
45:04 Кирилл Дьяков
53:11 Чарльз Геноуэй (А. Мастрюков, С. Бочаров)
Овертайм
60:48 Алексей Мастрюков (Ч. Геноуэй)
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
В английском футболе впервые засчитан гол после видеоповтора
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Спартак»
Новости
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь