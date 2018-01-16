«Барыс» проиграл худшей команде Восточной конференции и потерпел девятое подряд поражение в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Ладе» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Ладе» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 января, в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
На выезд «Барыс» отправился без четырех нападающих — Константин Пушкарев, Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане и занимаются по индивидуальной программе. В официальном заявлении клуба такое решение объясняется «снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних играх».
В матче с «Ладой» первым отличился «Барыс». На четвертой минуте российский защитник Алексей Маклюков удачно сыграл в большинстве и вывел гостей вперед. На перерыв же команды ушли при преимуществе «Лады», у которой на седьмой минуте отличился Денис Зернов, а на 17-й — Игорь Скороходов.
Второй период остался за «Барысом». Дубль оформил Роман Старченко, который в этом матче играл в первом звене. Первую шайбу казахстанский нападающий забросил на 32-й минуте, а засчитали ее лишь после видеопросмотра. Второй гол Старченко провел за четыре секунды до перерыва, отличившись в большинстве.
Удержать или развить преимущество в третьем периоде «Барыс» не смог. На 54-й минуте канадский защитник «Лады» Чарлз Геноуэй сравнял счет. В итоге матч перешел в овертайм, где сильнее оказались хозяева.
Для «Барыса» это поражение стало девятым подряд и 30-м в 51-м матче этого сезона. С 64 очками астанинский клуб идет десятым в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь «Лада» подходила к матчу против «Барыса» в статусе худшей команды «Востока», но победа позволила ей подняться на предпоследнее, 13-е, место.
Следующий матч «Барыс» проведет 18 января в Екатеринбурге. Матч с «Автомобилистом» начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет телеканал QazSport.
|Артис Аболс
|Галым Мамбеталиев
|Александр Лазушин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:59
|Дмитрий I Воробьев
|03:27
|Василий Стрельцов
|Алексей Маклюков (Н. Михайлис, А. Сагадеев)
|03:52
|06:36
|Денис Зернов (А. Аляев)
|Александр Липин
|08:16
|16:44
|Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
|Роман Старченко
|16:57
|17:40
|Артем Аляев
|2-й период
|Роман Старченко (Т. Жайлауов)
|31:20
|39:27
|Игорь Скороходов
|Роман Старченко (Н. Доус, К. Даллмэн)
|39:56
|3-й период
|45:04
|Кирилл Дьяков
|53:11
|Чарльз Геноуэй (А. Мастрюков, С. Бочаров)
|Овертайм
|60:48
|Алексей Мастрюков (Ч. Геноуэй)
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)