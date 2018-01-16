Жертвоприношения «Барыса»: Корешков, баран, легионеры
В Астане агония. Виноватыми назначили легионеров.
В Астане агония. Виноватыми назначили легионеров.
Стоило отгреметь Неделе звёзд хоккея, как в Астане всё вернулось в своё русло. Несколько дней праздника не решили проблем «Барыса». Слёт лучших игроков лиги местные болельщики восприняли как пир во время чумы. Собственно, то, что на
Очередной попыткой сделать хоть
«Барыс» сам себе роет яму. Всё ещё имея маломальские шансы на попадание в
Статистика Мэттью Фрэттина и правда ужасающая. За последние 11 игр — всего одна передача, а последний раз канадец забивал, страшно подумать, в октябре. Джеймс Райт не забивал в трёх играх кряду, но в целом в его показателях нет ничего провального. Он играет примерно так же, как и в «Адмирале». Это не диспетчер от бога, не большой созидатель. Райт больше склонен подчищать за молодыми и скоростными вингерами, идеально дополняя их. Скорее вопросы не к Джеймсу, а к тому, кто дал согласие на обмен в «Адмирал» Мартена
Нонсенс — это то, что среди попавших в немилость оказался участник Матча звёзд, третий бомбардир лиги и игрок олимпийской сборной Канады. Казалось бы, ещё вчера Линден Вей не терялся среди сильнейших игроков второй по силе лиге мира, а уже сегодня не попадает даже в состав команды, находящейся за пределами кубковой восьмёрки. Между прочим, именно Вей — лучший бомбардир «Барыса», а вовсе не Найджел Доус. Хотя
Складывается впечатление, что вывод легионеров из состава — это вовсе не объективная оценка их сегодняшнего уровня, а очередная волна той агонии, которая охватила «Барыс». Первой полетела голова Евгения Корешкова. Потом, уже в прямом, а не переносном смысле, принесли в жертву барана, окропив его кровью ворота на арене. Причём так сразу и не скажешь, какая история более дикая. Корешкова, легенду казахстанского хоккея, уволили 1 января, в разгар праздников. При этом
Казалось, что жертвоприношение перед тренировкой, от которого у цивилизованных европейцев вроде Хенрика Карлссона волосы вставали дыбом, было крайней мерой. Даже если убрать за скобки особенности отдельно взятой веры, это то, к чему прибегают в последнюю очередь, когда «земных» рычагов не осталось. В Астане попросту не могут понять, что вывело из строя команду, которая одно время занимала первое место на Востоке. Бытует мнение, что переломным стало поражение в
Ещё одна версия связана с поездкой игроков в ОАЭ. Её продвигает президент клуба Аскар Шопобаев. По его словам, это был не сбор, а самостоятельное решение игроков отправиться в Дубай в ноябрьскую паузу. Звучит это вполне правдоподобно.
Чем выше забираешься, тем потом больнее падать. «Барыс» прочувствовал эту истину на себе в полной мере. Однако назначая легионеров виновниками всех бед, в Астане забывают, что без многочисленных североамериканцев не было бы тех двух месяцев надежд и просто классного хоккея. Нынешний «Барыс» — это крайне разбалансированная команда, где рядом с игроками олимпийской сборной Канады соседствуют хоккеисты, чей потолок — Высшая лига, а то и чемпионат Казахстана. Делая крайними иностранцев, легко сыграть на эмоциях болельщиков, дав понять, что варяги не радеют за честь флага и не выкладываются так, как местные. Да только о проблемах, с которыми сегодня столкнулся «Барыс», мы предупреждали два, а то и три года назад. Пропустив момент со сменой поколений, астанчане обрекли себя на затмение. Ни натурализацией, ни жертвоприношениями это не изменить.