Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита
Кандидат в президенты объяснил счета за рубежом трагедией в семье
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Аризона Койотс2
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
Хоккей. КХЛ
16.01
СКА4
Спартак1
Хоккей. КХЛ
16.01
Динамо Мн0
Амур2
Хоккей. КХЛ
16.01
ХК Динамо5
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
16.01
Локомотив1
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
16.01
СеверстальБ3
Торпедо НН4
Хоккей. КХЛ
16.01
ЛадаОТ4
Барыс3
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
«Шикарная»: в Сети обсуждают образ Светланы Ходченковой
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
16 января, источник: Чемпионат.com

Жертвоприношения «Барыса»: Корешков, баран, легионеры

В Астане агония. Виноватыми назначили легионеров.

Источник: РИА "Новости"

Стоило отгреметь Неделе звёзд хоккея, как в Астане всё вернулось в своё русло. Несколько дней праздника не решили проблем «Барыса». Слёт лучших игроков лиги местные болельщики восприняли как пир во время чумы. Собственно, то, что на мастер-шоу не собралась полная арена, объяснялось тем, что астанинский клуб не первый месяц кубарем катится вниз. Не видно ни просвета, ни, что даже важнее, причин глубокого кризиса, в который погрузился «Барыс». В столице Казахстана никак не могут поставить точный диагноз команде, порываясь вероломно вырезать всё, что хотя бы отдалённо напоминает опухоль.

Очередной попыткой сделать хоть что-то стало решение оставить в Астане четырёх нападающих. Константин Пушкарёв, Джеймс Райт, Мэтт Фреттин и Линден Вей не поехали на выезд и тренируются по индивидуальной программе. «В связи со снижением спортивного мастерства и низкой статистикой», — так звучит официальная причина выведения Пушкарёва и трёх легионеров из состава. Чтобы понимать, на что себя обрекает тренерский штаб в играх с «Ладой» и «Автомобилистом», мы уточним: астанчане сами себя лишают трёх из пяти самых результативных нападающих, в числе которых и лучший бомбардир команды.

«Барыс» сам себе роет яму. Всё ещё имея маломальские шансы на попадание в плей-офф, астанчане фактически выбрасывают белый флаг. Зато столь жёсткое решение руководства идеально вписывается в теорию, которая активно распространяется среди болельщиков команды. Якобы во всех бедах виноваты легионеры. Те самые, что осенью делали «Барыс» сенсацией 10-го сезона КХЛ, заставляя сравнивать себя с лучшими тройками и пятёрками в истории лиги. Это вполне типичная история о том, что путь от любви до ненависти порой настолько короткий, что преодолеть его можно, лишь пару раз пошевелив ногами. Герои вмиг стали изгоями, но насколько правы в Астане, назначив козлов отпущения?

Статистика Мэттью Фрэттина и правда ужасающая. За последние 11 игр — всего одна передача, а последний раз канадец забивал, страшно подумать, в октябре. Джеймс Райт не забивал в трёх играх кряду, но в целом в его показателях нет ничего провального. Он играет примерно так же, как и в «Адмирале». Это не диспетчер от бога, не большой созидатель. Райт больше склонен подчищать за молодыми и скоростными вингерами, идеально дополняя их. Скорее вопросы не к Джеймсу, а к тому, кто дал согласие на обмен в «Адмирал» Мартена Сен-Пьера — игрока с куда более светлой головой. Сен-Пьеру пошли навстречу, взяв на замену скорее игрока-функцию, чем потенциального лидера. Налицо просчёт менеджмента, пусть и с человеческим лицом.

Нонсенс — это то, что среди попавших в немилость оказался участник Матча звёзд, третий бомбардир лиги и игрок олимпийской сборной Канады. Казалось бы, ещё вчера Линден Вей не терялся среди сильнейших игроков второй по силе лиге мира, а уже сегодня не попадает даже в состав команды, находящейся за пределами кубковой восьмёрки. Между прочим, именно Вей — лучший бомбардир «Барыса», а вовсе не Найджел Доус. Хотя по-хорошему под репрессии должен был попасть и капитан. На счету Доуса ни одной шайбы в последних пяти играх. Голевое чутьё снайпера явно притупилось. Представьте, что в «Магнитке» в критические дни тоже решили бы объявить охоту на ведьм, заставив тренироваться отдельно, скажем, Яна Коваржа. Выбрались бы уральцы из болота с такими методами? Вопрос абсолютно риторический.

Складывается впечатление, что вывод легионеров из состава — это вовсе не объективная оценка их сегодняшнего уровня, а очередная волна той агонии, которая охватила «Барыс». Первой полетела голова Евгения Корешкова. Потом, уже в прямом, а не переносном смысле, принесли в жертву барана, окропив его кровью ворота на арене. Причём так сразу и не скажешь, какая история более дикая. Корешкова, легенду казахстанского хоккея, уволили 1 января, в разгар праздников. При этом каких-либо конфликтов с игроками, из-за которых нужно было хирургическим вмешательством срочно убирать тренера, у него не было. Руководству «Барыса» просто надо было что-то поменять.

Казалось, что жертвоприношение перед тренировкой, от которого у цивилизованных европейцев вроде Хенрика Карлссона волосы вставали дыбом, было крайней мерой. Даже если убрать за скобки особенности отдельно взятой веры, это то, к чему прибегают в последнюю очередь, когда «земных» рычагов не осталось. В Астане попросту не могут понять, что вывело из строя команду, которая одно время занимала первое место на Востоке. Бытует мнение, что переломным стало поражение в Санкт-Петербурге со счётом 1:9, а точнее, два незасчитанных гола «Барыса». Мол, несправедливые судейские решения так глубоко ранили игроков, что они потеряли веру в себя. Но что это тогда за команда, которая замертво падает после первого же апперкота в «регулярке»? В плей-офф с таким умением держать удар делать нечего.

Ещё одна версия связана с поездкой игроков в ОАЭ. Её продвигает президент клуба Аскар Шопобаев. По его словам, это был не сбор, а самостоятельное решение игроков отправиться в Дубай в ноябрьскую паузу. Звучит это вполне правдоподобно. Во-первых, спад начался не с фиаско в Санкт-Петербурге, а немного раньше. После Кубка Карьяла «Барыс» выиграл всего два матча, и только один — в основное время. Во-вторых, даже организованные сборы в ОАЭ нередко идут во вред командам. Чего только стоит пример «Авангарда» Петри Матикайнена, который накануне плей-офф отправился в том же направлении, а по итогу вылетев уже во втором раунде. В-третьих, всё это перекликается с мнением о том, что у Корешкова летом была очень лёгкая предсезонка, которая подразумевала резкий старт и обязывала работать над физикой по ходу сезона. Вместо этого игроки беззаботно релаксировали под дубайским солнцем со своими подругами.

Чем выше забираешься, тем потом больнее падать. «Барыс» прочувствовал эту истину на себе в полной мере. Однако назначая легионеров виновниками всех бед, в Астане забывают, что без многочисленных североамериканцев не было бы тех двух месяцев надежд и просто классного хоккея. Нынешний «Барыс» — это крайне разбалансированная команда, где рядом с игроками олимпийской сборной Канады соседствуют хоккеисты, чей потолок — Высшая лига, а то и чемпионат Казахстана. Делая крайними иностранцев, легко сыграть на эмоциях болельщиков, дав понять, что варяги не радеют за честь флага и не выкладываются так, как местные. Да только о проблемах, с которыми сегодня столкнулся «Барыс», мы предупреждали два, а то и три года назад. Пропустив момент со сменой поколений, астанчане обрекли себя на затмение. Ни натурализацией, ни жертвоприношениями это не изменить.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Спартак»
Новости
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь