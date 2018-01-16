Жертвоприношения «Барыса»: Корешков, баран, легионеры

Источник: РИА "Новости"

Стоило отгреметь Неделе звёзд хоккея, как в Астане всё вернулось в своё русло. Несколько дней праздника не решили проблем «Барыса». Слёт лучших игроков лиги местные болельщики восприняли как пир во время чумы. Собственно, то, что на мастер-шоу не собралась полная арена, объяснялось тем, что астанинский клуб не первый месяц кубарем катится вниз. Не видно ни просвета, ни, что даже важнее, причин глубокого кризиса, в который погрузился «Барыс». В столице Казахстана никак не могут поставить точный диагноз команде, порываясь вероломно вырезать всё, что хотя бы отдалённо напоминает опухоль.

Очередной попыткой сделать хоть что-то стало решение оставить в Астане четырёх нападающих. Константин Пушкарёв, Джеймс Райт, Мэтт Фреттин и Линден Вей не поехали на выезд и тренируются по индивидуальной программе. «В связи со снижением спортивного мастерства и низкой статистикой», — так звучит официальная причина выведения Пушкарёва и трёх легионеров из состава. Чтобы понимать, на что себя обрекает тренерский штаб в играх с «Ладой» и «Автомобилистом», мы уточним: астанчане сами себя лишают трёх из пяти самых результативных нападающих, в числе которых и лучший бомбардир команды.

«Барыс» сам себе роет яму. Всё ещё имея маломальские шансы на попадание в плей-офф, астанчане фактически выбрасывают белый флаг. Зато столь жёсткое решение руководства идеально вписывается в теорию, которая активно распространяется среди болельщиков команды. Якобы во всех бедах виноваты легионеры. Те самые, что осенью делали «Барыс» сенсацией 10-го сезона КХЛ, заставляя сравнивать себя с лучшими тройками и пятёрками в истории лиги. Это вполне типичная история о том, что путь от любви до ненависти порой настолько короткий, что преодолеть его можно, лишь пару раз пошевелив ногами. Герои вмиг стали изгоями, но насколько правы в Астане, назначив козлов отпущения?

Статистика Мэттью Фрэттина и правда ужасающая. За последние 11 игр — всего одна передача, а последний раз канадец забивал, страшно подумать, в октябре. Джеймс Райт не забивал в трёх играх кряду, но в целом в его показателях нет ничего провального. Он играет примерно так же, как и в «Адмирале». Это не диспетчер от бога, не большой созидатель. Райт больше склонен подчищать за молодыми и скоростными вингерами, идеально дополняя их. Скорее вопросы не к Джеймсу, а к тому, кто дал согласие на обмен в «Адмирал» Мартена Сен-Пьера — игрока с куда более светлой головой. Сен-Пьеру пошли навстречу, взяв на замену скорее игрока-функцию, чем потенциального лидера. Налицо просчёт менеджмента, пусть и с человеческим лицом.

Нонсенс — это то, что среди попавших в немилость оказался участник Матча звёзд, третий бомбардир лиги и игрок олимпийской сборной Канады. Казалось бы, ещё вчера Линден Вей не терялся среди сильнейших игроков второй по силе лиге мира, а уже сегодня не попадает даже в состав команды, находящейся за пределами кубковой восьмёрки. Между прочим, именно Вей — лучший бомбардир «Барыса», а вовсе не Найджел Доус. Хотя по-хорошему под репрессии должен был попасть и капитан. На счету Доуса ни одной шайбы в последних пяти играх. Голевое чутьё снайпера явно притупилось. Представьте, что в «Магнитке» в критические дни тоже решили бы объявить охоту на ведьм, заставив тренироваться отдельно, скажем, Яна Коваржа. Выбрались бы уральцы из болота с такими методами? Вопрос абсолютно риторический.

Складывается впечатление, что вывод легионеров из состава — это вовсе не объективная оценка их сегодняшнего уровня, а очередная волна той агонии, которая охватила «Барыс». Первой полетела голова Евгения Корешкова. Потом, уже в прямом, а не переносном смысле, принесли в жертву барана, окропив его кровью ворота на арене. Причём так сразу и не скажешь, какая история более дикая. Корешкова, легенду казахстанского хоккея, уволили 1 января, в разгар праздников. При этом каких-либо конфликтов с игроками, из-за которых нужно было хирургическим вмешательством срочно убирать тренера, у него не было. Руководству «Барыса» просто надо было что-то поменять.

Казалось, что жертвоприношение перед тренировкой, от которого у цивилизованных европейцев вроде Хенрика Карлссона волосы вставали дыбом, было крайней мерой. Даже если убрать за скобки особенности отдельно взятой веры, это то, к чему прибегают в последнюю очередь, когда «земных» рычагов не осталось. В Астане попросту не могут понять, что вывело из строя команду, которая одно время занимала первое место на Востоке. Бытует мнение, что переломным стало поражение в Санкт-Петербурге со счётом 1:9, а точнее, два незасчитанных гола «Барыса». Мол, несправедливые судейские решения так глубоко ранили игроков, что они потеряли веру в себя. Но что это тогда за команда, которая замертво падает после первого же апперкота в «регулярке»? В плей-офф с таким умением держать удар делать нечего.

Ещё одна версия связана с поездкой игроков в ОАЭ. Её продвигает президент клуба Аскар Шопобаев. По его словам, это был не сбор, а самостоятельное решение игроков отправиться в Дубай в ноябрьскую паузу. Звучит это вполне правдоподобно. Во-первых, спад начался не с фиаско в Санкт-Петербурге, а немного раньше. После Кубка Карьяла «Барыс» выиграл всего два матча, и только один — в основное время. Во-вторых, даже организованные сборы в ОАЭ нередко идут во вред командам. Чего только стоит пример «Авангарда» Петри Матикайнена, который накануне плей-офф отправился в том же направлении, а по итогу вылетев уже во втором раунде. В-третьих, всё это перекликается с мнением о том, что у Корешкова летом была очень лёгкая предсезонка, которая подразумевала резкий старт и обязывала работать над физикой по ходу сезона. Вместо этого игроки беззаботно релаксировали под дубайским солнцем со своими подругами.