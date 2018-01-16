Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз
Мнение: скорее всего, в России вернут прежнюю систему пенсий
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Аризона Койотс2
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
Хоккей. КХЛ
16.01
СКА4
Спартак1
Хоккей. КХЛ
16.01
Динамо Мн0
Амур2
Хоккей. КХЛ
16.01
ХК Динамо5
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
16.01
Локомотив1
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
16.01
СеверстальБ3
Торпедо НН4
Хоккей. КХЛ
16.01
ЛадаОТ4
Барыс3
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
16 января, источник: Чемпионат.com

4 очка Виделля помогли «Трактору» разгромить «Югру»

Ханты-мансийская «Югра» на домашней арене потерпела крупное поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:4.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Пол Щехура, Ник Бэйлен, Рикард Йюнге и Линус Виделль, набравший в свой актив сразу четыре (1+3) результативных балла. Сухой матч оформил вратарь челябинского клуба Павел Францоуз.

Югра 0:4
(0:2, 0:2, 0:0)
Трактор
16.01.2018, 17:00 Зрители: 2700 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Проскуряков 32:45 (Т. Билялов 32:45) Павел Францоуз
1-й период
00:19 Илья Проскуряков
Пол Щехура (Л. Виделль, Н. Бэйлен) 01:16
Павел Францоуз 05:12
Линус Виделль (П. Щехура, Р. Гюнге) 17:11
2-й период
22:27 Виталий Шулаков
Рихард Гюнге 22:57
27:37
29:16
Ник Бэйлен (Л. Виделль, Р. Гюнге) 29:45
Рихард Гюнге (Л. Виделль) 32:45
Максим Якуценя 35:47
3-й период
Линус Виделль 49:09
51:06 Антон Королев
Александр Рыбаков 52:34
53:09 Никлас Бурстрем
53:47 Павел Варфоломеев
53:47
Пол Щехура 54:58
Статистика
42 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Спартак»
Спорт-Экспресс
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь