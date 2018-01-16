4 очка Виделля помогли «Трактору» разгромить «Югру»

Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Пол Щехура, Ник Бэйлен, Рикард Йюнге и Линус Виделль, набравший в свой актив сразу четыре (1+3) результативных балла. Сухой матч оформил вратарь челябинского клуба Павел Францоуз.
|Анатолий Емелин
|Анвар Гатиятулин
|Илья Проскуряков 32:45 (Т. Билялов 32:45)
|Павел Францоуз
|1-й период
|00:19
|Илья Проскуряков
|Пол Щехура (Л. Виделль, Н. Бэйлен)
|01:16
|Павел Францоуз
|05:12
|Линус Виделль (П. Щехура, Р. Гюнге)
|17:11
|2-й период
|22:27
|Виталий Шулаков
|Рихард Гюнге
|22:57
|27:37
|29:16
|Ник Бэйлен (Л. Виделль, Р. Гюнге)
|29:45
|Рихард Гюнге (Л. Виделль)
|32:45
|Максим Якуценя
|35:47
|3-й период
|Линус Виделль
|49:09
|51:06
|Антон Королев
|Александр Рыбаков
|52:34
|53:09
|Никлас Бурстрем
|53:47
|Павел Варфоломеев
|53:47
|Пол Щехура
|54:58
|42
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)