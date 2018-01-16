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16 января, источник: ТАСС

«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 января. Владивостокский «Адмирал» лишился шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после того, как соперник «Адмирала» по Восточной конференции «Сибирь» в гостях победила екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» с 55 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сибирь» с 76 баллами располагается на восьмой строчке. Восемь лучших команд от каждой конференции выходят в плей-офф турнира.

В другом матче дня магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл в овертайме омский «Авангард» — 4:3. Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин преодолел рубеж в 25 тысяч минут, сыгранных в регулярных чемпионатах КХЛ.

Автомобилист 1:4
(1:2, 0:1, 0:1)
Сибирь
16.01.2018, 17:00 Зрители: 5000 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Владимир Юрзинов
Вратари
Якуб Коварж 58:51 (Я. Коварж 59:27) Александр Салак
1-й период
Максим Игнатович 01:36
02:54 Александр Торченюк (М. Чайковски, А. Гареев)
Глеб Зырянов (А. Макаров, С. Коньков) 03:30
05:35 Николай Тимашов
06:04 Денис Куляш
Иван Верещагин (А. Бергстрем, Й. Энлунд) 06:50
2-й период
Вячеслав Основин 27:07
Степан Санников 38:49
3-й период
43:38
50:26 Денис Куляш
Иван Верещагин 55:01
Николай Демидов 58:51
Йонас Энлунд (П. Закриссон, А. Макаров) п.в. 59:27
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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