«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 января. Владивостокский «Адмирал» лишился шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после того, как соперник «Адмирала» по Восточной конференции «Сибирь» в гостях победила екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.