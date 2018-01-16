Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
ТАСС, 16 января. Владивостокский «Адмирал» лишился шансов на попадание в
ТАСС, 16 января. Владивостокский «Адмирал» лишился шансов на попадание в
«Адмирал» с 55 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сибирь» с 76 баллами располагается на восьмой строчке. Восемь лучших команд от каждой конференции выходят в
В другом матче дня магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл в овертайме омский «Авангард» — 4:3. Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин преодолел рубеж в 25 тысяч минут, сыгранных в регулярных чемпионатах КХЛ.
|Автомобилист
|
1:4
(1:2, 0:1, 0:1)
|Сибирь
|Владимир Крикунов
|Владимир Юрзинов
|Якуб Коварж 58:51 (Я. Коварж 59:27)
|Александр Салак
|1-й период
|Максим Игнатович
|01:36
|02:54
|Александр Торченюк (М. Чайковски, А. Гареев)
|Глеб Зырянов (А. Макаров, С. Коньков)
|03:30
|05:35
|Николай Тимашов
|06:04
|Денис Куляш
|Иван Верещагин (А. Бергстрем, Й. Энлунд)
|06:50
|2-й период
|Вячеслав Основин
|27:07
|Степан Санников
|38:49
|3-й период
|43:38
|50:26
|Денис Куляш
|Иван Верещагин
|55:01
|Николай Демидов
|58:51
|Йонас Энлунд (П. Закриссон, А. Макаров)
|п.в.
|59:27
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)