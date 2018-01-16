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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возгорание на «Фетисов Арене» во Владивостоке не нанесло серьезного ущерба

В техническом помещении домашней арены «Адмирала» произошло возгорание.

Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор клуба Сергей Сошников отметил, что ничего страшного не случилось, пострадавших нет.

— Ничего страшного не произошло, просто в щитке заплавились провода, — цитирует «РИА Новости» Сошникова. — За 7 минут проблема была решена, на объекте все были на местах в тот момент. Про ущерб арене речи не идет, никто не пострадал, это в техническом помещении произошло во время матча любительских команд.

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