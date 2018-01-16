Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Возгорание на «Фетисов Арене» во Владивостоке не нанесло серьезного ущерба
В техническом помещении домашней арены «Адмирала» произошло возгорание.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В техническом помещении домашней арены «Адмирала» произошло возгорание.
Генеральный директор клуба Сергей Сошников отметил, что ничего страшного не случилось, пострадавших нет.
— Ничего страшного не произошло, просто в щитке заплавились провода, — цитирует «РИА Новости» Сошникова. — За 7 минут проблема была решена, на объекте все были на местах в тот момент. Про ущерб арене речи не идет, никто не пострадал, это в техническом помещении произошло во время матча любительских команд.