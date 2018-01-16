120 000 калорий, 2000 шайб и 4 часа на сон. Цифры Недели Звезд хоккея

Организация. 100 волонтёров, 20 тонн груза и 4 часа сна в сутки

Подготовка Недели Звёзд заняла восемь месяцев. Было задействовано более 60 сотрудников КХЛ, около 100 представителей компаний-подрядчиков, порядка 60 работников клуба «Барыс» и 100 волонтеров.

Источник: КХЛ

Изготовлено 4280 аккредитаций и 160 указателей. Если сложить все 4300 аккредитационных лент общей протяженностью 3612 метров, ими можно проложить маршрут от монумента Байтерек до мечети Нур Астана и обратно.

39 автомобилей, микроавтобусов и автобусов развозили спортсменов, гостей и работников, израсходовав 1146 литров бензина, и проехав в общей сложности более 7600 километров — это расстояние от Астаны до Владивостока!

Из Москвы в Астану перед Неделей Звёзд отправилось более 20 тонн различного груза, для хранения которого использовалось 2000 квадратных метров складских помещений.

Порядка 450 электронных писем было написано сотрудниками, за каждый день Недели Звёзд было передано примерно по 300 Гб данных. На «Барыс Арене» для связи использовались 153 радиостанции.

Примерное время сна организаторов составило 4 часа в сутки, средняя температура воздуха на улице составила -21 градус по Цельсию.

Спорт. 4 девушки-судьи и 16 тренеров

Источник: КХЛ

В четырёх звездных состязаниях — Матче Звёзд ЖХЛ, Кубке Вызова МХЛ, Мастер-шоу и Матче Звёзд КХЛ — приняло участие 122 спортсмена. Четверо из них стали героями турниров сразу двух лиг — МХЛ и КХЛ. Лучшие хоккеисты Кубка Вызова приняли участие в звёздном турнире КХЛ.

За порядком на льду следили 13 судей. 4 девушки-арбитра ЖХЛ отработали сначала женский матч, затем украсили Мастер-шоу КХЛ. На турнире КХЛ в качестве главного судьи, помимо четырёх арбитров, работал комментатор Владимир Гучек.

8 команд возглавляли 16 тренеров, в их числе — 4 девушки-телеведущие. В спортивной зоне работали 10 представителей сервисного персонала — врачи, массажисты и волонтёры.

Источник: КХЛ

Игроки в раздевалках за эти дни съели множество сэндвичей, пицц и гамбургеров, а также питательных батончиков и фруктов. Они содержат в себе в общей сложности более 120 000 калорий. Хоккеисты также выпили более 2 000 литров воды.

Предматчевые шоу. Космос и 3000 часов подготовки

Зрителям были показаны четыре предматчевых шоу — перед каждым мероприятием Недели Звёзд. Все они были объединены темой космоса.

Общая длительность всех шоу — 24 минуты. В них участвовали три космонавта, 12 барабанщиков, 11 девушек наградной группы, 40 хоккеистов, символизировавших клубы МХЛ и ЖХЛ, а также 10-летний болельщик, ровесник КХЛ.

Все участники прошли через 3000 часов подготовки к церемониям. Если бы они тренировались непрерывно, на репетиции ушло бы 125 суток.

Творческими группами было использовано 30 проекторов, 250 световых приборов, 7 лазерных установок, 4 криоджета и 40 кВТ звука. Для Мастер-шоу КХЛ было специально изготовлено 150 светодиодных ламп и 80 единиц технического оборудования.

Найджел Доус во время Мастер-шоу | Источник: КХЛ

Зрители. 25000 болельщиков и 3000 проданных бейсболок

За четыре соревновательных дня «Барыс-Арену» посетили более 25000 зрителей. Обладатели билетов проходили через 3 группы входов, 22 турникета и 48 дверей.

Более 15 000 зрителей на арене посетили фан-зону мероприятия, в бросковой зоне забили более 2000 голов, на память поклонникам хоккея остались около 5000 магнитов.

На стенде Mastercard очереди на участие в конкурсах в день Мастер-шоу достигали 15 метров , а в перерывах воскресного Матча Звёзд КХЛ они увеличились еще в два раза. В совместной акции КХЛ и Mastercard «Бесценная Лига» зарегистрировались 440 человек, более 300 из которых оставили видеопожелания хоккеистам. В рамках Матча Звёзд прошло традиционное вручение трофея «Бесценной Лиги», который вот уже второй год делят лучшие болельщики и игроки КХЛ. В Астане «Бесценным Игроком» стал нападающий «Барыса» Найджел Доус, который разделил трофей «Бесценной Лиги» с Анастасией Путинцевой, оставившей самое яркое и теплое пожелание для игрока, и ставшей «Бесценным Болельщиком».

Источник: КХЛ

За хоккейный уик-энд было сделано 371 фото «Улыбка хоккеиста» — болельщикам была доступна стойка, с помощью которой любой желающий мог сфотографироваться с наложением разных хоккейных масок и опубликовать своё фото в социальных сетях или отправить на почту. На стенде было разыграно около 1500 бесценных призов, более 1000 человек при помощи специальных очков смогли побывать в виртуальной реальности и разделить трофей с хоккеистом на глазах тысячей болельщиков.

400 человек протестировали хоккейный тренажёр Be like pro.

Около 1000 человек посетили фотозону от Bauer — инсталляцию настоящей раздевалки хоккеистов Матча звёзд КХЛ. В шоуруме Bauer в зоне игроков хоккеисты взяли на тестирование 35 новейших суперлегких клюшек Bauer Vapor 1-x lite и сделали 63 скана ноги на уникальном сканере, подбирающем точную модель и размер коньков.

В ассортименте магазинов компании «ЛУЧ» были представлены бейсболки, шапки, шарфы, джерси, мягкие игрушки, чехлы на телефоны с логотипами Недели Звёзд, а также детская коллекция (для детей от 1 года). За всё время было продано более 200 коробок лицензионного товара, в том числе 3000 шайб и 3000 бейсболок — эти товары традиционно пользовались наибольшим спросом.

ТВ-трансляции и интернет. 60 микрофонов, сутки хоккея в эфире и комментарий Бузовой

Более 150 человек обеспечивали прямую трансляцию матчей, задействовав для этого 37 камер и 60 микрофонов. Матчи Недели Звёзд транслировались в 28 странах. Звёздные шоу на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD продолжались в совокупности 32 часа — более суток хоккейного видео!

В Москве доля Мастер-шоу КХЛ 2018 на телеканале Матч ТВ для аудитории «все 4+» составила 2,5 — это была лучшая трансляция сезона. После чего в воскресенье Финал Матча Звезд КХЛ 2018 перекрыл субботние показатели — теперь уже это безоговорочно лучшая трансляция сезона во всех аудиториях (данные по Москве): «все 4+» рейтинг 1,1, доля 4,4, в «М 18+» рейтинг 1,7, доля 7,1.

Прямая трансляция Матча Звёзд ЖХЛ «ВКонтакте» набрала более 630 тысяч просмотров. Зажигательные танцы хоккеисток Запада и Востока посмотрели более 120 тысяч раз каждый.

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Свой комментарий с пожеланиями удачи в предстоящей игре оставила певица Ольга Бузова, под чью песню «Мало Половин» станцевали в раздевалке игроки Запада.

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За Кубком Вызова МХЛ Вконтакте в режиме online наблюдали более 540 тысяч зрителей, более половины из них открывали видео с мобильных устройств. На youtube-канале КХЛ зафиксировано 62 000 просмотров Мастер-шоу КХЛ, 27 000 просмотров конкурса эффектных буллитов, 22 000 просмотров креативного буллита Найджела Доуса.

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Форвард СКА Никита Гусев в очередной раз порадовал зрителей сумасшедшим исполнением буллита. В социальной сети «ВКонтакте» запись с видео броска Никиты набрала 4700 «лайков» и была просмотрена 127 000 раз.

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