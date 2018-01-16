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15:42 (мск), источник: Sports.kz

Два игрока «Барыса» временно перейдут в «Торпедо»

Астанинский «Барыс» и усть-каменогорское «Торпедо» заключили договор о временном переходе в «Торпедо» Алексея Маклюкова и Дмитрия Шевченко.

Клуб КХЛ ХК «Барыс» (Астана) и ХК «Торпедо» на основе договора о сотрудничестве заключили договор о временном переходе в «Торпедо» защитника Алексея Маклюкова и нападающего Дмитрия Шевченко.

Сейчас Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко находятся в расположении «Барыса» и готовятся к очередным матчам регулярного чемпионата КХЛ. Решение о сроках их командирования и продолжительности пребывания в «Торпедо» будет принимать руководство ХК «Барыс».

24-летний защитник Алексей Маклюков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ 2017/2018 гг забросил одну шайбу и отдал 8 голевых передач. Всего в КХЛ сыграл в 63 матчах (в прошлом сезоне выступал в составе московского «Динамо»), набрал 11 очков (1 шайба и 10 передач).

Для 22-летнего нападающего Дмитрия Шевченко нынешний сезон стал дебютным в КХЛ в составе «Барыса». В 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ обладатель Кубка Братины 2016/2017 гг забросил 3 шайбы.

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