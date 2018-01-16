ТОП-5 хоккеистов, которые могут покинуть «Барыс» перед следующим сезоном в КХЛ

Второй раз в истории столичный клуб «пролетает» мимо розыгрыша Кубка Гагарина, и руководство обязано что-то изменить. Во-первых, должен придти опытный наставник. Во-вторых, нужно искать нового лидера и центральную фигуру для команды. Кто для этого должен уйти?

5. Кевин Даллмэн (защитник) — 20 процентов.

Многолетнему символу «Барыса» 36 лет, а после 26 февраля будет еще на год старше. Вместе с клубом игрок стремительно движется к худшим показателям в карьере в КХЛ, ведь 25 очков для него, это, можно сказать, и не результат. Жесткий и агрессивный защитник потихоньку начинает «уходить на пенсию».

Как и у Карлссона, у Даллмэна контракт до 30 апреля следующего года. Но тут нужно учесть, что если сборная Казахстана, за которую может сыграть Кевин, провалит ЧМ, с опытным игроком могут расстаться. Вряд ли руководство клуба захочет платить экс-канадцу его немалую заработную плату.

4. Найджел Доус (нападающий) — 40 процентов.

«Король хет-триков» в последнее время разочаровывает. Еще два месяца назад игрок шел на обновление снайперского рекорда Лиги, но после ноябрьского перерыва «забыл», как нужно забивать голы. Не исключено, что Доус не забьет в оставшихся шести встречах «регулярки».

Контракт с Найджелом истекает в апреле текущего года, и если команду не будут снова строить вокруг него, его в «Барысе» мы можем больше не увидеть. Спасти Доуса, как и Даллмэна, может только фееричное выступление на чемпионате мира с выходом в группу «А».

3. Даррен Диц (защитник) — 50 процентов.

Агрессивный и молодой защитник лихо начал карьеру в «Барысе». Успевал не только зарабатывать очки, но и вступаться за партнеров в потасовках. Канадец мог стать одним из ведущих защитников в команде, но играет уже в третьей паре оборонцев.

24 года. Диц мог бы попробовать себя и в НХЛ, где на его счету лишь 13 игр и пять результативных баллов. Если нет, то в АХЛ его примут без вопросов. Может быть, и в КХЛ найдутся работодатели.

2. Мэттью Фрэттин (нападающий) — 65 процентов.

30-летний форвард в некоторых матчах удивлял, вытаскивая команду за счет индивидуальных качеств. Но и он, вместе с «Барысом», растерял свои голеадорские качества в последние два месяца, и утратил доверие тренерского штаба.

Фрэттин, к сожалению, не оправдал и надежды болельщиков. Соглашение с «Барысом» у канадца завершается в апреле текущего года, и, скорее всего, он будет искать варианты трудоустройства в КХЛ, или снова вернется в АХЛ.

1. Линден Вей (нападающий) — 80 процентов и больше.

26-летний канадец мог стать центральной фигурой в обновляемом «Барысе». Могли заиграть его и за сборную Казахстана. Но… Канада берет его на Олимпиаду и его желание связать себя с нашей страной, естественно, поугасло.