Финансирование клуба КХЛ «Салават Юлаев» сохранится на уровне 2017 года

В 2017 году на поддержку вертикали башкирских клубов, в том числе «Салавата Юлаева», было направлено 2,5 млрд рублей.
«Ежегодно с “Роснефтью” подписываем соглашение о социальной поддержке республики, о благотворительной помощи. На 2018 год такое соглашение готово, мы его в ближайшее время подпишем с руководством “Роснефти”. Там определена сумма, в том числе на развитие хоккея, она такая же, как в 2016−17 гг., уменьшения нет. Это значит, что финансовое положение клуба абсолютно надежно», — сказал Хамитов, отвечая на вопрос о поддержке клуба «Салават Юлаев».
«Кроме того, существует долгосрочное понимание, что клуб без финансирования остаться не может — это флагман республики. Уверен, что финансирование будет осуществляться всегда и в полном объеме», — заключил глава региона.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне с 77 очками в 50 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.