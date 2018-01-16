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12:19 (мск), источник: ТАСС

Финансирование клуба КХЛ «Салават Юлаев» сохранится на уровне 2017 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Соглашение между «Роснефтью» и правительством Башкирии предполагает сохранение финансирования уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» на уровне двух последних лет. Об этом сообщил ТАСС глава республики Рустэм Хамитов.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году на поддержку вертикали башкирских клубов, в том числе «Салавата Юлаева», было направлено 2,5 млрд рублей.

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«Ежегодно с “Роснефтью” подписываем соглашение о социальной поддержке республики, о благотворительной помощи. На 2018 год такое соглашение готово, мы его в ближайшее время подпишем с руководством “Роснефти”. Там определена сумма, в том числе на развитие хоккея, она такая же, как в 2016−17 гг., уменьшения нет. Это значит, что финансовое положение клуба абсолютно надежно», — сказал Хамитов, отвечая на вопрос о поддержке клуба «Салават Юлаев».

«Кроме того, существует долгосрочное понимание, что клуб без финансирования остаться не может — это флагман республики. Уверен, что финансирование будет осуществляться всегда и в полном объеме», — заключил глава региона.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне с 77 очками в 50 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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