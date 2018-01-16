Финансирование клуба КХЛ «Салават Юлаев» сохранится на уровне 2017 года

«Ежегодно с “Роснефтью” подписываем соглашение о социальной поддержке республики, о благотворительной помощи. На 2018 год такое соглашение готово, мы его в ближайшее время подпишем с руководством “Роснефти”. Там определена сумма, в том числе на развитие хоккея, она такая же, как в 2016−17 гг., уменьшения нет. Это значит, что финансовое положение клуба абсолютно надежно», — сказал Хамитов, отвечая на вопрос о поддержке клуба «Салават Юлаев».