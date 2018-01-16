Илья Никулин: «Будем биться за плей-офф КХЛ до конца»

Источник: Известия

В Астане прошел десятый по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу в нем одержала сборная дивизиона Анатолия Тарасова, в составе которой выступал капитан московского «Динамо» Илья Никулин. В карьере трехкратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина и четырехкратного чемпиона России этот Матч звезд стал уже седьмым по счету.

По окончании встречи на стадионе «Барыс Арена» 35-летний защитник дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от участия в Неделе звезд в столице Казахстана, рассказал о причинах неудач «Динамо» в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ и угрозе впервые за 25 лет оказаться вне плей-офф розыгрыша национального первенства.

— Этот Матч звезд что-то отличало от шести предыдущих с вашим участием?

— На Матчах звезд всегда царит праздничная атмосфера — и на трибунах, и среди хоккеистов. Встречаемся с ребятами из других клубов, общаемся — со многими познакомились не только в КХЛ, а еще до появления лиги. Это праздник хоккея, который устраивают для нас и зрителей — в этом году астанинских.

— Матч звезд для вас скорее развлечение или победить в нем — принципиально?

— Мы по сути своей спортсмены. Многие из участников уже выигрывали золотые медали — и внутреннего чемпионата, и на международной арене. Поэтому относимся к таким играм всерьез, со всей ответственностью. И рады, что сборная нашего дивизиона в этот раз оказалась лучшей.

— У вас не возникло трудностей в связи с необходимостью уехать из расположения «Динамо»?

— Я думаю, полезно было переключиться с клубных дел на какое-то время. Сейчас увидим, насколько это помогло мне лично и команде в целом. С новыми силами буду выводить команду на лед в качестве капитана. Предстоят очень важные и тяжелые игры, в которых мы уже не имеем права на ошибку. Я как один из самых опытных игроков должен максимально проявить себя, чтобы и остальные ребята были готовы рубиться до конца и отдавать себя без остатка. Если сделаем это, будем играть в плей-офф.

— «Динамо» сейчас находится на грани первого в своей истории невыхода в плей-офф чемпионата России и КХЛ. Это давит на игроков?

— Вы знаете, мы сейчас думаем не столько о самом турнире, сколько о тех пяти играх регулярного чемпионата, которые осталось провести: трех домашних и двух выездных. На всех соперников настраиваемся серьезно, готовимся к играм, как к финальным. И ориентируемся на то, чтобы победить в каждой. Тогда и плей-офф будет нашим. Никто так просто нас туда не пропустит — за каждое очко надо воевать. Будем до конца биться за попадание в плей-офф.

— Новый год «Динамо» начало, отыгравшись со счета 0:2 и дожав в овертайме челябинский «Трактор» (3:2). Затем было неожиданное поражение от «Лады» в Тольятти и упущенная победа над ярославским «Локомотивом». Команда оправилась от этих ударов?

— Откровенно говоря, матч в Тольятти был нашим. По игре мы были сильнее, но хромала реализация моментов. Надо было реализовывать свои возможности и спокойно решать судьбу этого матча. Но, к сожалению, мы уже не в первый раз в этом сезоне теряем очки, имея серьезное преимущество. Шайба не идет в ворота, и это заканчивается для нас плохо. Выиграй мы хотя бы половину матчей, когда имели фору по моментам, сейчас бы уже обеспечили себе выход в плей-офф. Поражение в Ярославле еще обиднее — не удержали преимущество за 30 секунд до конца основного времени и проиграли в овертайме. В результате вместо трех очков — одно. Понятно, что «Локомотив» — это топ-команда. Но даже от СКА и ЦСКА так пропускать и проигрывать было бы обидно. Это всегда неприятно и больно. Теперь нам надо собраться в оставшихся матчах. Матч в Тольятти, как и остальные, показал, что игра у нас есть. Просто нужно использовать свои моменты, и всё будет нормально.

— Два матча со «Спартаком» до и после олимпийского перерыва — ключевые для вас?

— У нас сейчас на очереди матч с «Куньлунем». Мы думаем о нем, а не о предстоящих играх со «Спартаком». Мы не делим соперников на принципиальных и рядовых. Для нас каждый из них является раздражителем — очень нужны очки.

— Большое количество травм игроков в этом сезоне — главная причина трудностей «Динамо»?

— Травм у нас действительно было очень много. Но ребята поправляются, готовы выйти на лед. Надеюсь, это станет подспорьем для нас в оставшихся матчах. Эпидемия травм — это плохо для любой команды. А уж в таких количествах, как у «Динамо», вообще катастрофа.

— В интернете появилась информация, что руководству «Динамо» не особенно нужен этот плей-офф из-за затрат на премиальные игрокам и желания расстаться с вами, Алексеем Терещенко и главным тренером Владимиром Воробьевым…

— Это полный бред. Околохоккейные слухи и сплетни. Как к ним можно относиться? Да никак. Я считаю, не стоит обращать внимание на разговоры наших завистников, желающих «Динамо» проблем. Мы с руководством абсолютно на одной волне и вместе стараемся добиваться положительных результатов.

— Вы много играли вместе с Владимиром Воробьевым. Он изменился, став тренером?